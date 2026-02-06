설명절 예약 현황 점검 출·귀국 일정 조정 시 합리적 운임 선택 가능

[헤럴드경제=서재근 기자] 하이브리드 항공사 에어프레미아는 설명절을 앞두고 항공권 예약 현황을 점검한 결과, 단거리 노선을 중심으로 예약이 빠르게 늘어난 것으로 나타났다고 6일 밝혔다. 일부 노선과 일정에서는 선택 가능한 좌석이 남아 있는 것으로 조사됐다.

에어프레미아 관계자는 “올해 설명절 연휴 기간이 비교적 짧은 점이 단거리 노선 수요 확대에 영향을 준 것으로 분석됐다”며 “명절 연휴 주간 인천국제공항 출발편 예약 현황을 분석한 결과, 아시아 노선을 중심으로 전반적인 예약률이 높게 형성됐다”고 설명했다.

특히 13일부터 15일까지 출발하는 단거리 노선은 예약률이 90% 후반대에 이르며 강세를 보였다. 연휴 전후로 연차를 활용해 여행 일정을 분산하는 수요가 늘면서, 17~18일 출발편 역시 80% 초반 이상의 예약률을 기록했다.

노선별로는 나리타 노선이 평균 90% 중반대의 높은 예약률을 나타냈으며, 방콕·다낭·홍콩 노선은 80% 후반 수준을 유지하고 있다.

다만 출·귀국 일정 조합에 따라서는 비교적 수요가 분산된 구간도 확인된다. 방콕 노선은 오는 13일 출발해 18일 귀국하는 일정이 80% 중반대의 예약률을 보이고 있으며, 홍콩 노선은 13일 출발해 16일 귀국 일정에서 상대적으로 선택 여지가 남아 있다. 다낭 노선의 경우 15일 출발해 연휴 다음 날인 19일 귀국하는 일정이 평균 80% 초반의 예약률을 나타내고 있다.

나리타 노선은 16일 이후 출발편에 잔여 좌석이 제한적으로 남아 있으나, 귀국편의 좌석 소진 속도가 빠른 편이어서 출·귀국 일정을 함께 고려한 예약이 필요하다는 게 항공사 측의 설명이다.

장거리 노선을 이용해 연휴를 보내려는 수요도 꾸준하다. 미주 노선은 2월13일부터 22일까지 평균 80% 수준의 예약률을 기록하며 비교적 고른 수요 흐름을 보이고 있다.

에어프레미아 관계자는 “설 연휴 기간 예약이 특정 날짜에 집중되는 경향은 나타나고 있지만, 노선과 일정 조합에 따라 선택 가능한 구간도 확인되고 있다”며 “여행 일정에 여유를 두고 계획할 경우보다 합리적인 조건으로 항공권을 이용할 수 있을 것”이라고 말했다.