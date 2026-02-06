‘갑질·부패 ZERO’ 가치 아래 반부패·청렴 실천 조직 전반 확산 청렴 배지 패용·청렴라이브·‘청렴온더GO’ 운영으로 체감형 청렴 문화 확산

[헤럴드경제=박종일 선임기자]마포구(구청장 박강수)는 ‘갑질·부패 ZERO’를 핵심 가치로, 반부패·청렴 실천을 조직 전반으로 확산하며 투명하고 공정한 행정 문화를 정착시키고 있다.

구는 지난 2월 3일 ‘2026 마포구 청렴선포식’을 열고, 박강수 마포구청장을 비롯한 5급 이상 간부공무원, 산하기관장이 함께 청렴한 공직문화 조성을 위한 실천 의지를 다졌다.

행사에서는 ‘갑질·부패 ZERO, 2026 청렴의 꽃을 피우다’라는 문구를 주제로 한 청렴 캘리그래피 대붓 퍼포먼스도 함께 진행됐다.

추운 겨울을 견디고 가장 먼저 꽃을 피우는 매화처럼, 어떤 상황에서도 흔들림 없이 원칙과 신뢰를 지키겠다는 마포구의 청렴 의지를 상징적으로 표현했다.

참석자 전원은 ‘반부패·청렴 실천 서약서’에 서명하며 법과 원칙에 따른 공정한 업무 수행, 상호 존중의 조직문화 조성, 부당한 청탁과 특혜 제공 배제, 지위와 권한을 이용한 부당 지시 근절 등에 앞장설 것을 다짐했다.

구는 2025년 한 해 동안에도 청렴을 선언에 그치지 않고 조직 문화와 행정 전반에 뿌리내리기 위한 다양한 청렴 정책을 지속적으로 추진해 왔다.

지난해 12월에는 신규 임용 직원 45명이 청렴 실천 서약식에 참여하며 공직자로서의 첫 마음과 책임을 다졌으며, ‘청렴, 나부터’라는 문구가 적힌 청렴 배지를 전 직원에게 배부해 업무 시간 중 상시 패용하도록 했다.

또 ‘청렴추진협의체’를 운영하며 부패 취약 분야 사례와 개선 방안을 공유하고, ‘간부 모시는 날’ 폐지와 업무시간 외 업무지시 금지 등 실효성 있는 청렴 시책 마련으로 제도적 기반을 다졌다.

조직 내 청렴 인식을 높이기 위한 교육과 소통도 강화했다.

구는 ‘청렴라이브’와 ‘갑질 예방 교육’을 통해 공직자가 현장에서 마주하는 다양한 상황을 실제 사례 중심으로 되짚으며, 공정한 업무 처리와 상호 존중의 조직 문화를 다시 한번 공유했다.

이와 함께 형식적인 교육을 넘어 직접 현장을 찾아가는 ‘청렴온더GO’ 운영을 통해 직원들과 소통하며 청렴 정책을 설명하고, 현장의 목소리를 반영한 실질적인 개선 과제를 발굴했다.

마포구는 2025년의 이러한 경험과 성과를 바탕으로, 2026년에도 ‘갑질·부패 ZERO’를 핵심 가치로 한 청렴 정책을 더욱 강화해 나갈 계획이다.

박강수 마포구청장은 “청렴은 한 번의 선언이 아니라 일상 속 실천”이라며, “청렴을 단순한 내부 관리 과제가 아닌, 구민 신뢰와 직결되는 행정의 기본 가치로 삼고 조직 전반에서 실천해 나가겠다”고 말했다.