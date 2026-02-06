[헤럴드경제(김천)=김병진 기자]경북보건대는 지난 4일 교내 대학 본관 2층 스마트물류 통합강의실에서 ‘2025년 K-U시티 스마트물류 분야 기업 교육지원을 위한 네트워킹 데이 및 업무회의’를 진행했다

이번 행사는 지역 물류 및 유통 문제 해결과 스마트물류 산업 활성화를 목표로, 참여기업과 함께 연구개발 협력의 장을 마련했다.

행사에는 네오테크, 다다마, 에스제이피, 태동테크 등 지역 스마트물류 관련 13개 기업 대표와 김천시취업지원센터, 경북ICT융합산업진흥협회, 김천 상공회의소, 그리고 경북보건대학교 관계자들이 참석했다.

이날 주요 일정으로 경북ICT융합산업진흥협회의 AI 프로그램 소개, 경북보건대 스마트물류과 재직자 과정 및 김천 지역 실업계 고교 일병행학습 지원 제도 안내가 이어졌다.

이어 기업 네트워킹 간담회도 함께 진행돼 지역 물류업계의 협력 강화와 물류 자동화, 활용성 확대에 대한 깊은 논의가 이뤄졌다.

경북보건대 관계자는 “이번 행사가 지역 기업과 대학, 지자체 간 네트워크를 강화하고 스마트물류 산업 발전과 사회적 갈등 완화에 기여하는 계기가 될 것으로 기대한다”며 “앞으로도 지속적인 교육 지원과 연구개발 협력을 이어 나갈 계획”이라고 말했다.