범정부TF 한달반…‘미니 세종시’ 된 쿠팡 “고위관료·의원의 감정적 어조 예의주시” SKT·KT·LG유플 등 韓 기업 형평성 지적도

[헤럴드경제=김진 기자] 대규모 개인정보 유출 사태가 발생한 쿠팡에 대한 범정부 차원의 조사가 한국 내 해외 기업의 우려를 키우고 있는 것으로 전해졌다. 특정 기업을 겨냥한 정부의 이례적인 대규모 조사가 향후 외국인 투자 유치를 위축시킬 수 있다는 분석도 나온다.

4일 업계에 따르면 쿠팡의 개인정보 유출 사태를 계기로 구성된 ‘쿠팡 사태 범부처 태스크포스(TF)’는 출범 한 달 반이 가깝도록 조사를 이어가고 있다. TF에 참여하는 부처는 과학기술정보통신부, 고용노동부, 국토교통부, 중소벤처기업부, 개인정보보호위원회, 방송미디어통신위원회, 금융위원회, 공정거래위원회, 국가정보원, 경찰청 등 10곳 이상이다.

부처별 조사 인력들은 서울 송파구 쿠팡 본사에 투입됐다. 전체 인원이 수백 명에 달하는 것으로 알려지면서 일각에선 ‘미니 세종시’를 방불케 한다는 평가까지 나왔다.

이와 관련해 한 글로벌 IT기업의 서울지사 관계자 A씨는 코리아헤럴드에 “쿠팡이 단순한 플랫폼이 아닌 한국인에게 일상의 한 부분이란 점을 고려하면 분노를 이해할 수 있다”면서도 “그렇더라도 쿠팡에 대한 대대적인 조사는 이례적”이라고 말했다. 이어 “정부 부처 간, 여러 기관이 참여하는 합동 조사는 대규모 사이버 보안 사건에서도 드문 일”이라고 덧붙였다.

익명을 요구한 한 다국적 기업 임원 B씨도 “고위 관리들과 국회의원들이 공개적으로 특정 기업의 이름을 거론하며 감정적인 어조를 사용한 것이 불확실성을 조성했다”면서 “해외 기업들이 예의주시하는 이유가”라고 했다.

이는 앞서 국회에서 이뤄진 쿠팡 청문회를 지목한 것으로 보인다. 국회에서는 지난해 12월 여당인 더불어민주당 주도로 두 차례에 걸쳐 개인정보 유출 사태와 관련한 청문회를 개최했다. 특히 12월 30일부터 이틀간 실시된 연석 청문회는 국회 과학기술방송정보통신위·정무위·기후에너지환경노동위·기획재정위·국토교통위·외교통일위 소속 위원들이 참여했다. 당시 일부 위원과 해롤드 로저스 쿠팡 한국법인 임시대표는 통역 문제를 놓고 고성을 주고받기도 했다.

해외 기업들은 쿠팡에 대한 정부 조사의 강도가 SK텔레콤, KT, LG유플러스 등 앞서 대규모 개인정보 유출 사태가 발생했던 한국 기업과 비교해 높다는 점을 주시하는 것으로 전해졌다. B씨는 “공개적으로, 그것도 감정적으로 영업 정지를 언급하는 것은 전례 없는 일”이라며 “국내 기업에 대한 처우와 매우 다르다”고 지적했다.

또 다른 해외기업의 한국법인 임원 C씨는 “쿠팡이 책임을 면해야 한다고 주장하는 사람은 아무도 없다”면서도 “문제는 이번 조치가 예외적이고, 고도로 정치화된 대응으로 변질되었다는 점”이라고 꼬집었다.

이는 곧 쿠팡 사태에 대한 정부 조치가 한국 투자의 불확실성을 키우는 계기가 됐다는 지적이다. 특히 향후 정부 발표가 ‘규제의 비례성’에 대한 시험대가 될 것이란 전망도 나온다.

한 다국적 기업 임원 D씨는 “외국 기업이 시장을 선도하게 되면 독점적이거나 약탈적이라는 낙인이 찍히는 경우가 많지만, 한 기업이 시장을 장악할 때는 그런 일이 일어나지 않는다”고 말했다. 이어 “핵심은 한국이 규제를 하는지 여부가 아니다”라며 “문제가 발생했을 때 어디까지 파장이 발생할지 기업이 예측할 수 있느냐는 것”이라고 강조했다.

한편 쿠팡의 전현직 임원들은 고강도 경찰 조사를 받고 있다. 로저스 대표는 쿠팡의 자체 조사 결과 발표와 관련해 지난달 30일 경찰에 출석해 약 12시간 동안 조사를 받았다. 경찰은 쿠팡의 발표가 정부 조사와 경찰 수사를 방해한 혐의(공무집행방해 등)에 해당한다고 보고 있다. 경찰은 2020년 10월 물류센터에서 일하다 과로사로 숨진 고(故) 장덕준 씨 과로사 은폐 및 국회 위증 의혹 등에 대한 조사를 위해 로저스 대표에 대한 재소환 일정을 조율 중인 것으로 알려졌다. 이 밖에도 쿠팡에서는 박대준 전 대표가 청문회 위증 혐의로 3일 경찰에 출석했다.