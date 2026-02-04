14억3200만원 확보해 4월부터 공사 태양광·주택 지열·주택 태양열 설치

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산 울주군이 기후에너지환경부, 한국에너지공단과 함께 ‘2026년도 신재생에너지 융복합사업’을 통해 지역 내 200개소에 신재생에너지설비 보급을 추진한다.

신재생에너지 융복합사업은 태양광·태양열·지열 등 신재생에너지설비 설치를 지원하는 것으로, 일반주택용 3㎾ 태양광 설비의 경우 일조량에 따라 월 5만원의 전기요금 절감 효과를 받게 된다.

4일 울주군에 따르면 국비 3억1800만원, 시비 3억4000만원, 군비 4억3200만원, 민간투자 3억4200만원 등 총사업비 14억3200만원을 투입해 사업을 추진한다.

사업 대상은 ▷태양광(3㎾) 180곳 ▷일반주택 지열(17.5㎾) 12곳 ▷주택 태양열(6㎡) 8곳 등 총 200곳이다.

울주군은 지난해 전문 기업 6개소와 컨소시엄을 구성하고 신재생에너지 보급을 희망하는 주민을 대상으로 수요조사를 실시했다. 오는 4월부터는 공사에 들어가 올해 말까지 순차적으로 사업을 진행할 계획이다.

울주군 관계자는 “탄소 중립 목표 달성을 위해 신재생에너지를 확대하고, 울주군민이 체감할 수 있는 에너지 복지를 실현하기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.