[헤럴드경제=함영훈 기자] 요즘 호텔·리조트 업계는 문화·예술·교육·체험 콘텐츠 전쟁이다. 제주 더 시에나 리조트는 아침부터 밤 까지, 수영장, 레스토랑을 넘어 공연·미디어 아트·엔터테인먼트 요소까지 결합한 이른바 ‘체류형 콘텐츠 강화’에 나섰다고 4일 밝혔다.

저녁이 되면 야외 수영장 인근 캄포 광장에서는 매일 밤 오로라 레이저 쇼가 펼쳐진다. 빛과 음악이 어우러진 이국적인 연출은 야외 온수풀과 어우러져 ‘밤에도 머무르고 싶은 수영장, 이국적인 야간 수영 명소’라는 평가를 받으며 투숙객 만족도를 높이고 있다.

맞은편 더 시에나 프리모에서는 국내 최초로 연중 상시 운영되는 대형 미디어 파사드 쇼가 진행되는데, 더 시에나 리조트 고객도 무료 관람할 수 있다. 호텔 외벽 전체를 활용한 폭 44m 규모의 미디어 아트는 아이부터 어른까지 모두가 즐길 수 있는 콘텐츠로 압도적인 몰입감을 선사한다.

9만개의 샹들리에가 돋보이는 화려한 리조트 로비에서는 재즈 라이브 공연이 운영되며, 칵테일이나 위스키 한 잔과 함께 여유로운 밤 시간을 즐길 수 있다. 단순한 배경 음악을 넘어 ‘공연이 있는 호텔 로비’라는 경험을 제공한다는 점에서 차별화된다고 리조트측은 설명했다.

엔터테인먼트 존 역시 빼놓을 수 없다. 아케이드 게임과 인생 네컷 포토 부스 등 간단한 오락 요소를 더해, 가족 단위 투숙객이나 친구·연인 여행객 모두에게 가볍게 즐길 수 있는 공간을 마련했다. 아이들을 위한 콘텐츠와 어른들을 위한 휴식·문화 요소가 자연스럽게 공존한다는 점이 특징이다.

먹거리 차별화 역시 콘텐츠이다. 씨푸드 뷔페 ‘일 캄포’는 대게, 전복, 랍스터 등 고급 해산물과 라이브 그릴 요리를 앞세워 미식 자체가 여행의 목적이 되는 미식 호캉스를 선보인다.

이탈리안 레스토랑 ‘라 스투베’에서는 수영장을 내려다보는 전망 속에서 정통 코스 요리를 즐길 수 있어, 기념일이나 커플 여행객의 선호도가 높다.

더 시에나 리조트는 모든 객실이 스위트급으로, 지중해를 품은 고급 휴양지 시에나를 제주에서 재현한다는 아이디어를 구현, 고딕 양식 휴양 숙소라고 리조트측은 소개했다.