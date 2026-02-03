[헤럴드경제=최원혁 기자] 1300만 구독자 ‘먹방 유튜버’ 쯔양(본명 박정원)이 금전 요구 사기에 대한 주의를 당부했다.

3일 쯔양은 자신의 공식 유튜브 채널에 “최근 틱톡(TikTok) 등 숏폼 플랫폼에서 쯔양을 사칭해 영상을 무단 업로드하고 ‘개인 명의 계좌’로 후원금을 요구하는 사기 행위가 확인됐다”며 “절대 입금하지 말라”고 당부했다.

그러면서 “현재 문제가 된 계정은 쯔양과 전혀 무관한 제3자의 명의로 된 계좌를 게시해 불특정 다수에게 금전을 편취하려 하고 있다. 이는 명백한 금융 범죄”라고 했다.

또 “당사는 해당 사칭 계정에 대해 저작권법 위반 및 형법상 사기죄 등의 사유로 틱톡 측에 긴급 게시 중단을 요청했다”고 전했다.

그러면서 “무관용 원칙에 따라 다음 혐의로 형사 고소 및 민사 소송을 포함한 모든 법적 조치를 착수할 예정”이라고 밝혔다. 적용 혐의로는 사기 및 사기미수, 저작권법 위반(영상 무단 도용), 정보통신망법 위반, 부정경쟁방지법 위반 등을 거론했다.

쯔양은 “어떠한 경우에도 개인 계좌로 후원을 요청하거나 금전을 요구하지 않는다”며 “사칭 계정으로 인한 피해가 발생하지 않도록 각별한 주의를 부탁드리며 의심되는 사례 발견 시 아래 메일로 즉시 제보 부탁드린다”고 거듭 당부했다.

한편 쯔양은 1300만 구독자를 보유한 인기 먹방 유튜버로 MBC ‘전지적 참견 시점’ 등 예능에서도 활발히 활동했다.