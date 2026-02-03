퀴즈 릴스 제작해 기술 경쟁력 강조

[헤럴드경제=권제인 기자] 한국앤컴퍼니그룹의 사업형 지주회사 한국앤컴퍼니가 공식 인스타그램 채널을 통해 ‘한국배터리’의 브랜드 정체성을 담은 신규 콘텐츠를 선보였다고 3일 밝혔다.

이번 콘텐츠 시리즈는 고객의 일상 속에 자리한 한국배터리의 가치를 보다 직관적으로 전달하기 위해 기획됐다. 회사는 그룹 통합 브랜드 ‘한국(Hankook)’에 배터리 사업 태그라인 ‘차지 인 모션(Charge in motion)’을 적용한 신규 BI를 선보인 이후, 온·오프라인 채널 전반에서 프리미엄 브랜드 이미지를 확산하는 중이다.

한국앤컴퍼니는 최근 ‘세상의 모든 움직임, 한국이 함께 합니다’라는 핵심 메시지를 중심으로 제작한 신규 브랜딩 콘텐츠를 공개했다. 해당 콘텐츠는 배터리를 단순한 차량 부품이 아닌 세상의 모든 움직임을 가능케 하는 ‘에너지의 근원’으로 재정의하고, 브랜드 슬로건 ‘차지 인 모션’의 지향점을 시각적으로 구현했다.

회사는 앞서 공식 인스타그램을 통해 대중에게 친숙한 디지털 보안 인증 형식을 차용한 이색적인 브랜딩 콘텐츠를 공개했다. 해당 콘텐츠는 ‘추운 겨울에도 시동이 잘 걸리는 배터리’를 찾는 과정을 퀴즈 형식의 릴스 영상으로 구성해, 겨울철에도 변함없는 성능을 구현하는 한국배터리의 기술력을 재치 있게 표현한 것이 특징이다.

회사는 앞으로도 인스타그램 등 디지털 채널을 적극 활용해 브랜드 스토리를 지속적으로 업데이트하고, 고객 접점을 확장하며 브랜드 선호도를 높여간다는 방침이다.