[헤럴드경제=김광우 기자] 기후변화청년단체 GEYK는 지난 1월 29일 서울 중구 명동에서 ‘제3회 생물다양성 청년 포럼’을 성황리에 개최했다고 3일 밝혔다.

본 행사는 주한 유럽연합 대표부의 후원을 받아 EU-Koea Green Partnership(이하 GPP)와 공동 주관했다. 재생에너지 확대와 생물다양성 보전의 상생 방안에 대해 국내외 전문가, 청년, 시민들이 한자리에 모여 논의하는 자리로 마련됐다.

개회식에서는 Helene Juramy 주한 유럽연합 대표부 환경통상담당관의 개회사와 제22대 더불어민주당 박지혜 국회의원의 축사를 통해 재생에너지 전환 과정에서 생물다양성 보호를 병행하는 정책적 접근의 중요성을 강조했다.

메인 발제 세션에서는 국내외 4명의 연사가 재생에너지 확대와 자연 보호를 둘러싼 다양한 정책 방향과 사례를 소개했다. 첫 번째로 발제한 주한 슬로베니아 대사관의 Domen Petelin 공사참사관은 슬로베니아의 재생에너지 정책 방향을 소개하면서 재생에너지 확대와 자연 보호가 어떻게 병행될 수 있었는지에 대한 사례를 공유했다.

두 번째 발제를 맡은 이후승 한국환경연구원 자연환경연구실장은 해상풍력발전 확대 과정에서 해양성 조류와의 공존을 도모하기 위한 한국의 정책 방향과 전략을 소개했다. 강연은 해양성 조류의 포식이 어류 개체 수를 조절하는 역할을 하며 해양생태계 균형을 유지하는 데 기여하고, 해양어업활동에도 영향을 미친다는 점에서 출발했다.

특히 환경부(현 기후부)와 한국환경연구원이 공동으로 수행한 해양성 조류 공간이용 연구를 소개하며, 해상풍력발전 사업 추진 시 해양성 조류의 공간이용을 핵심 환경 사안으로 고려해야 할 필요성을 강조했다.

이어 숲과나눔 풀씨행동연구소의 박한 캠페이너는 재생에너지 입지 선정 과정에서 생물다양성을 고려하는 방안에 대해 파주 지역 사례를 바탕으로 한 공존 모델을 소개했다.

재생에너지 확대를 위해서는 ▷생물다양성이 민감한 공간의 회피 ▷생물다양성에 미치는 영향의 최소화 ▷사업부지 내 생물다양성 복원 ▷사업부지 외 생물다양성 복원이라는 단계적 저감 원칙을 순차적으로 적용해야 함을 제시했다.

특히 첫 단계인 ‘민감 공간 회피’를 위해 국가 및 지역 데이터를 활용해 공존지역과 재생에너지 발전 지구 후보지를 도출하는 ‘공존모델’을 파주 사례를 통해 설명했다.

마지막으로 Birdlf Europe ad Central Asia의 Andras Takacs 에너지 정책 담당관은 재생에너지가 유럽에서 확대되는 과정에서 생물다양성이 어떻게 보전될 수 있었는지 정책 사례를 발표했다.

이후 진행된 패널 토론에서는 재생에너지와 생물다양성 공존의 성공 사례가 갖는 핵심 요인과 이를 다른 국가에 적용할 수 있는 가능성, 향후 시민단체와 청년의 역할 등에 대해 심도 있는 질의응답이 이어졌다.

패널 토론 이후에는 보다 자유로운 분위기 속에서 네트워킹과 영화 ‘물꽃의 전설’ 상영이 진행되며, 참가자들이 다양한 방식으로 재생에너지와 생물다양성에 대한 이해를 확장하는 시간을 가졌다.

GEYK 생물다양성팀은 “이번 제3회 생물다양성 청년 포럼은 재생에너지와 생물다양성이 대립하는 개념이 아니라, 정책 설계와 실행 방식에 따라 충분히 상생할 수 있음을 확인한 자리였다”며 “앞으로도 국내외 사례와 청년의 목소리를 연결해 재생에너지와 생물다양성의 상생에 대한 논의를 이어가겠다”고 말했다.