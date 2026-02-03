3월 6~7일 롯데월드타워에서 개최 AI단편영화ㆍ광고ㆍ쇼츠 부문 등 출품 상금 최대 200만원, 칸 초청 등 큰 혜택 조직위 “상상력 뛰어난 많은 작품 기대”

[헤럴드경제=김영상 기자] 인공지능(AI) 기술과 영상예술이 융합된 국제 영화제 ‘WAIFF(웨이프ㆍWorld AI Film Festival)’의 한국 개최 행사인 ‘WAIFF Seoul 2026(세계 AI 영화제)’을 빛낼 출품작을 접수 중이라고 웨이프서울 측이 3일 밝혔다. 출품작 마감은 오는 2월10일이다.

World AI Film Festival(WAIFF) Seoul 2026은 오는 3월 6~7일 서울 송파구 롯데월드타워에서 열리며, 이번 행사는 콘텐츠 기획사 비전컬쳐가 주최하고 롯데가 공식 후원사로 참여한다.

WAIFF 서울 조직위는 “WAIFF Seoul 2026은 현재 AI기반 창작자를 위한 다양한 경쟁 부문에서 출품을 접수 중”이라며 “영화, 광고, 숏폼, 사운드트랙 등 AI와 창의성이 결합된 작품이라면 누구나 지원할 수 있으며 현금 상금이 수여된다”고 했다. 조직위에 따르면 일부 선정된 부문 및 수상작에 한해 칸 연계 프로그램 초청(항공 및 숙박 지원)을 제공한다.

세계 AI 영화제(World AI Film Festivalㆍ이하 WAIFF)는 영화와 AI의 융합을 예술적으로 탐구하는 국제 네트워크형 영화제다. 이는 프랑스 니스의 인스티튜트 유로피아(Institut EuropIA)가 설립한 이후 프랑스ㆍ브라질ㆍ일본ㆍ중국ㆍ한국에서 개최되는 글로벌 행사로 급속도로 성장했다. 각 지역 에디션은 독립적인 심사와 경연을 운영하면서도 전 세계 창작자들이 미래의 영화 예술을 함께 재정의하는 하나의 글로벌 커뮤니티로의 연결을 추구하는 게 특징이다. K-컬처(한류) 열기를 지구촌에 퍼뜨린 우리로선 AI시대의 새로운 도전 분야인 ‘K-AI’ 영화제 본격 진출의 신호탄을 울리는 셈이다.

올해 4월 프랑스 칸 인근 니스에서 처음 열린 제1회 WAIFF는 전세계 85개국에서 1500편 이상의 작품이 출품됐으며, 약 200여명의 관계자와 1000여명 이상의 관객이 참여하며 성황리에 막을 내렸다. 이 성공을 바탕으로 이 AI영화제는 세계 각지로 확장되고 있으며, 2026년 서울이 아시아 프리미어 개최지로 확정됐다. 이번 서울 개최는 한국이 보유하고 입증한 첨단 AI 기술력과 문화 콘텐츠 산업의 융합 역량을 세계 무대에 멋지게 선보이는 계기가 될 것이란 게 중론이다.

조직위는 WAIFF Seoul 2026 주요 출품 부문 안내를 하면서, 구체적인 참여 가이드라인과 상금과 혜택 등의 내용을 밝혔다. 다음은 그 내용.

■주요 출품 부문 안내 ▷AI 단편영화–청소년 부문(상금: 100만원)/만 24세 이하 청소년 및 청년 크리에이터를 위한 부문/연령 제한: 만 24세 이하 (2026년 2월 10일 23:59 기준)/화면 비율: 16:9 권장/러닝타임: 5분 이상 10분 이내 ▷AI 광고 부문(상금: 200만원 + 칸 항공 및 숙박 지원)/본 부문은 칸 초청 대상 부문이며 가상의 제품 또는 서비스를 주제로 한 광고 영상을 제작하는 부문/화면 비율: 16:9 권장/러닝타임: 15초 이상 60초 권장(초과 가능) ▷AI 쇼츠 시리즈 부문(상금: 200만원 + 칸 항공 및 숙박 지원)/※ 본 부문은 칸 초청 대상 부문이며 모바일 환경에 최적화된 숏폼 시리즈 콘텐츠를 대상으로 함/4~6개의 에피소드로 구성된 시리즈 형식/화면 비율: 9:16 필수(세로형)/각 에피소드 15초 이상 60초 이내/모든 에피소드를 하나의 영상 파일로 합쳐 제출(에피소드 구분 필수) ▷AI 사운드트랙 부문(상금: 200만원)/AI 단편영화 부문 내 세부 상/사운드트랙의 작곡, 편곡, 생성 과정에서 AI가 의미있게 활용된 음악을 심사 대상으로 하며 AI는 단순 보조 수단이 아닌, 창작의 핵심 요소로 사용되어야 함/심사 대상 예시: AI가 생성한 멜로디, 화성, 리듬, AI 작곡 또는 음악 생성 시스템을 활용한 음악, AI 기반 사운드 디자인 또는 합성 도구를 활용한 음악/심사 대상에서 제외되는 경우:믹스ㆍ마스터링, 노이즈 제거, 피치 보정 등 후반 작업에만 AI를 사용한 경우, AI 활용 비중이 극히 낮은 경우, 작업 효율이나 속도 향상만을 목적으로 AI를 사용한 경우.

주최 측은 “WAIFF Seoul은 국내 AI 콘텐츠 산업의 세계 진출을 촉진하며, AI 기반 영화 예술이 나아갈 방향을 제시하는 국제 영화제로 자리매김할 것”이라며 “거스를 수 없는 AI시대, AI윤리에 대해 철저하게 고찰하는 동시에 인간의 상상력를 과감히 불어넣는 AI영화제에 많은 AI영화 크리에이터들이 출품 지원을 해줬으면 한다”고 했다.

