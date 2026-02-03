[헤럴드경제=박병국 기자]서울 강동구(구청장 이수희·사진)는 행정안전부가 공표한 ‘2025년 지역안전지수’ 평가에서 생활안전 분야 1등급을 획득했다고 3일 밝혔다. 동일 분야에서 4년 연속 1등급을 달성이다. 또한, 범죄·자살·감염병 분야도 각각 2등급을 기록했다고 전했다.

지역안전지수는 재난및안전관리기본법에 따라 행정안전부가 매년 발표하는 공식 안전 지표다. 교통사고, 화재, 범죄, 생활안전, 자살, 감염병 등 6개 분야를 평가해 1~5등급으로 분류한다. 1등급에 가까울수록 동일 행정구역 내에서 상대적으로 안전한 수준을 의미한다.

생활안전 분야는 일상 속 안전사고 예방 및 관리 역량을 평가하는 항목으로, 강동구는 인공지능(AI) 프로그램을 활용한 폐쇄회로 텔레비전(CCTV) 기반 스마트 관제 강화, 강동형 안심 귀갓길 조성, 민관 안전 순찰 확대, 심폐소생술 교육 확대 등 생활밀착형 안전 정책을 지속적으로 추진해왔다.

이수희 강동구청장은 “앞으로도 구민의 안전을 최우선 가치로 두고, 안전에 있어 소외되는 분야가 없도록 세심히 살피며, 주민들이 더욱 안전하게 생활할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.