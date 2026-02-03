국가데이터처, 1월 소비자물가동향 발표
석유류 보합...농축수산물 2.6%↑
[헤럴드경제=김용훈 기자] 1월 소비자물가 상승률이 2.0%로 5개월 만에 가장 낮은 수준을 기록했다. 국제유가 하락으로 석유류 가격 상승이 멈춘 것이 주된 요인이다. 하지만 사과·조기 등은 두 자릿수 상승해 먹거리 가격은 여전히 높은 수준을 보였다.
국가데이터처가 3일 발표한 ‘2026년 1월 소비자물가동향’에 따르면 지난달 소비자물가지수는 118.03(2020년=100)으로 전년 동월 대비 2.0% 상승했다. 이는 지난해 12월(2.3%)보다 0.3%포인트 낮아진 수치로, 지난해 8월 이후 가장 낮은 상승률이다.
소비자물가 상승률은 지난해 9월 2.1%를 기록한 뒤 10~11월 2.4%까지 올랐다가 12월 2.3%, 올해 1월 2.0%로 두 달 연속 둔화 흐름을 보였다.
이는 석유류가 전년 동월 대비 보합(0.0%)을 기록하며 지난해 12월(6.1%)에서 상승세가 급격히 꺾였기 때문이다.
그러나 농축수산물 가격은 전년 동월 대비 2.6% 올랐다. 지난해 12월(4.1%)보다 상승폭은 줄었다. 농산물은 0.9% 상승에 그쳤지만, 축산물(4.1%)과 수산물(5.9%)은 높은 오름세를 이어갔다.
특히 설을 앞두고 조기는 1년 전보다 21.0%, 고등어는 11.7% 급등했다. 설 주요 성수품인 사과와 국산 소고기도 각각 10.8%, 3.7% 상승했다. 쌀(18.3%), 달걀(6.8%) 등도 높은 상승폭을 보였다.
반면 무(-34.5%), 배추(-18.1%), 배(-24.5%), 토마토(-6.2%) 등 일부 채소·과일 가격은 큰 폭으로 하락했다.
체감 물가를 보여주는 생활물가지수는 전년 동월 대비 2.2% 상승했다. 식품 가격은 2.8%, 식품 이외 품목은 1.8% 올랐다. 신선식품지수는 0.2% 하락하며 한 달 만에 다시 마이너스로 전환됐다.
서비스 물가는 전년 동월 대비 2.3% 상승했다. 개인서비스가 2.8%로 비교적 높은 상승률을 보였으며, 보험서비스료(15.3%), 가전제품수리비(14.0%), 외식 생선회(4.0%) 등의 가격이 크게 올랐다.
근원물가 지표인 식료품 및 에너지 제외 지수(OECD 기준)는 2.0% 상승해 소비자물가와 같은 수준을 기록했다. 농산물 및 석유류 제외 지수(한국 기준)는 2.3% 상승했다.
이두원 국가데이터처 경제동향통계심의관은 “석유류 가격이 국제유가 하락 영향으로 보합을 나타내고, 농축수산물 상승폭이 둔화되면서 전체 물가 상승률이 낮아졌다”며 “다만 축산물과 수산물은 수입 가격 상승 영향으로 여전히 높은 상승폭을 보이고 있다”고 설명했다.
