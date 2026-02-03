[헤럴드경제=최원혁 기자] 방송인 남창희(43)가 오는 22일 결혼식을 올린다.

남창희는 지난 2일 KBS 라디오 ‘윤정수·남창희의 미스터 라디오’에서 “저 남창희가 품절된다”며 직접 결혼 소식을 전했다.

남창희는 “그동안 여러분의 조용한 관심 속에 만나던 그분과 결실을 보게 됐다”며 “(결혼) 약속 날짜는 2월22일”이라고 밝혔다.

그러면서 “둘이 하나의 길을 걷기로 약속했다”며 “앞으로 한 가정의 가장으로서 더 넉넉한 사람으로 성장, 여러분들에게 즐거움을 드리도록 하겠다”고 덧붙였다.

지난 2000년 SBS ‘기쁜 우리 토요일’로 데뷔한 남창희는 ‘세 얼간이’, ‘코미디 빅리그’, ‘주간 아이돌’ 등에 출연하며 인기를 얻었다.

또 ‘별에서 온 그대’, ‘미스터 션샤인’, ‘눈물의 여왕’ 등 여러 드라마에서 연기를 선보이고 개그맨 조세호와 그룹 조남지대를 결성해 가수로도 활동하는 등 여러 방면에서 활약했다.

그는 지난 2024년 7월 비연예인 연인과 열애 중이라는 소식을 밝힌 바 있다.