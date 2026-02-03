[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소기업중앙회(회장 김기문)와 중소기업사랑나눔재단(이사장 손인국)은 3일 여의도 중소기업중앙회에서 설 명절을 맞아 떡만둣국 키트와 쌀, 김치 등 총 4만 명분의 명절 먹거리를 전국 300여 개 복지시설에 지원했다고 3일 밝혔다.

중소기업사랑나눔재단은 지난 2021년부터 설과 추석 명절마다 명절음식 키트를 제작해 전국 복지시설에 전달하며, 소외계층이 보다 따뜻한 명절을 보낼 수 있도록 지원을 이어오고 있다.

이번에 지원된 떡만둣국 키트는 1박스당 40인분으로 구성됐으며, 쌀 20kg, 소고기 3kg, 떡국떡 9kg, 만두 2.6kg, 코인육수 등이 포함됐다. 재단은 총 1000박스를 제작해 약 4만 명분의 명절 음식을 전국 300여 개 복지시설에 전달했다.

겨울철 대표 먹거리인 김장김치 3000kg도 지원해, 추운 겨울을 보내는 취약계층과 복지시설 이용자들이 보다 따뜻하고 건강한 설 명절을 보낼 수 있도록 힘을 보탰다.

김기문 중소기업중앙회장은 “설 명절을 앞두고 어려운 이웃들에게 조금이나마 따뜻한 마음을 전할 수 있어 뜻깊다”며 “소외계층을 위한 나눔이 꾸준히 이어질 수 있도록 중소기업계가 함께하겠다”고 말했다. 박성곤 옹달샘드롭인센터 센터장은 “노숙인에게 설 연휴는 추운 날씨보다 외로움으로 더욱 힘든 시기”라며 “이번 지원이 노숙인들의 마음을 따뜻하게 녹여줄 것 같다”고 화답했다.

한편 중소기업사랑나눔재단은 이번 설을 시작으로 향후 1년간 온누리상품권을 활용해 전국 전통시장 물품을 구매하고 이를 복지시설에 지원하는 등, 내수 진작과 소외계층 지원을 위한 활동을 지속적으로 추진할 계획이다.