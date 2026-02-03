[헤럴드경제(영주)=김병진 기자]경북 영주시는 오는 4월 30일까지 2027년도 예산편성을 위한 주민참여예산 제안사업을 공모한다고 2일 밝혔다.

주민참여예산제도는 시민이 직접 사업을 제안하고 예산편성 과정에 참여할 수 있도록 한 제도로, 재정 운영의 투명성과 민주성을 높이기 위해 운영되고 있다.

이번 공모는 2027년도에 영주시가 추진하기를 희망하는 사업을 대상으로 하며, 지역 특성을 반영한 아이디어 사업을 비롯해 사회적 약자를 위한 사업, 안전사고 예방사업 등 주민 생활과 밀접한 다양한 분야의 사업을 제안할 수 있다.

참여 자격은 영주시에 주민등록을 둔 시민뿐만 아니라, 영주시에 영업장을 둔 사업체 대표자 및 임직원, 영주시 소재 학교에 재학 중인 학생도 참여할 수 있다.

참여를 희망하는 경우 영주시청 홈페이지에서 사업제안서 서식을 내려받아 작성한 뒤, 온라인(시청 홈페이지)으로 신청하거나 방문(시청 기획예산실 또는 읍·면·동 행정복지센터), 우편, 팩스, 이메일(khjvet@korea.kr) 등 다양한 방법으로 접수하면 된다.

접수된 제안사업은 담당 부서의 실무 검토를 거쳐 주민참여예산위원회 심의와 시민 선호도 조사 등을 통해 최종 선정되며, 선정된 사업은 2027년도 예산에 반영될 예정이다.

공모와 관련한 자세한 사항은 영주시 기획예산실 또는 각 읍·면·동 행정복지센터 주민참여예산 담당자에게 문의하면 안내받을 수 있다.

엄태현 영주시장 권한대행은 “주민참여예산제도는 시민이 시정에 직접 참여하고 필요한 사업을 제안할 수 있는 중요한 제도”라며 “이번 공모를 통해 창의적인 정책사업과 주민 체감도가 높은 사업이 발굴될 수 있도록 많은 시민들의 관심과 제안을 부탁드린다”고 말했다.