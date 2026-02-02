[헤럴드경제=이영기 기자] 인천 강화도 중증장애인 거주시설 ‘색동원’에서 발생한 성폭력 사건과 관련해 시설 퇴소자 10여명의 추가 피해자가 있을 수 있다는 주장이 제기됐다.

장종인 색동원 성폭력 사건 공동대책위원회 위원장은 2일 “색동원에서 10년간 중도 퇴소한 여성 장애인이 16명”이라며 “그중 3명은 경찰 조사가 이뤄졌지만, 여전히 13명이 남아있다”고 말했다.

성폭력 사태가 10년 이상 이어진 것으로 추정되는데 해당 기간 시설에 거주했던 13명에 대해서도 성폭력 피해가 있었는지 확인해야 한다는 취지다.

경찰 특별수사단은 지난달 30일까지 색동원에 거주했던 여성 장애인 20명을 조사하며 피해자 진술 청취를 마무리하는 단계다.

경찰은 색동원 시설장 A씨를 성폭력처벌법상 장애인 강간·강제추행 등 혐의로, 시설 종사자 2명은 폭행 혐의로 입건해 수사 중이다.

A씨에 대해서는 지난해 9월 색동원 압수수색이 이뤄질 당시 출국금지 조치가 내려졌으며 현재까지도 연장된 상태다.

색동원 직원들은 횡령 혐의로도 경찰의 입건 전 조사(내사)를 받고 있다.

경찰은 여성 입소자들의 통장 거래 내역과 카드 결제 내역 일부를 입수했다. 색동원에서 떨어진 ‘이케아’ 결제 내역, 카페 등에서 수십만 원을 결제한 내역 등 중증장애인의 것으로 보기 어려운 내용들이 다수 발견됐다.

경찰 관계자는 “색동원 운영 전반을 살펴보고 있는 단계”라며 “관련자를 특정하고, 횡령 규모를 확인 중”이라고 전했다.

경찰은 김민석 국무총리의 긴급지시에 따라 지난달 31일 서울경찰청에 70여명 규모의 ‘색동원 사건 특별수사단’을 꾸려 수사를 벌이고 있다.