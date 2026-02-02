색동원 대표, 지난해 9월 출국금지 경찰 특별수사단 구성, 수사 급물살

[헤럴드경제=이영기 기자] 여성 장애인들에게 성폭력을 가했단 의혹을 받는 강화도 중증장애인 사회복지법인 색동원의 시설장 A씨가 지난해부터 출국금지 상태인 것으로 확인됐다. 경찰은 최근에서야 ‘색동원 사건 특별수사단’을 구성하고 수사에 속도를 내고 있는데 A씨에 대한 신병확보도 조만간 이뤄질 것으로 보인다.

2일 헤럴드경제 취재를 종합하면 경찰은 지난해 9월 A씨에 대해 출국금지를 했고 현재까지 이 조치를 연장하고 있다.

경찰은 지난해 4월 시설 내 거주 여성들을 성적으로 학대한 혐의를 인지하고 A씨에 대한 입건 전 조사(내사)에 착수했다. 지난해 9월에는 색동원에 대해 강제수사(압수수색)에 나서면서 A씨의 도주 가능성을 차단하고자 출국금지한 것으로 전해졌다.

A씨에 대한 체포 등 신병을 확보하기 위해서는 피해자들로부터 진술을 확보해야 한다. 하지만 피해를 본 19명 대부분이 중증 장애인으로 알려져 진술 확보에 시간이 걸리고 있다고 경찰은 설명했다.

경찰청은 국무총리 긴급 지시에 따라 최근 서울경찰청 내에 ‘색동원 사건 특별수사단(특수단)’을 구성했다. 특수단은 서울청 생활안전교통부장을 단장으로 2개 수사팀 27명과 장애인 전담 조사 인력인 10개 해바라기 센터 근무 경찰 47명, 성폭력 상담센터 등 외부 전문가로 꾸려졌다.

한편 강화군은 지난달 30일 정보공개심의회를 열어 군 차원에서 작성한 색동원 피해자 심층 조사보고서를 부분 공개하기로 결정하기로 했다. 강화군은 지난해 12월 초 한 대학 연구팀에 의뢰해 색동원 거주자들의 성적 피해에 대한 조사를 벌였다.