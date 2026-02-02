중화권 거점 합작법인 ‘원시드’ 설립 보이그룹 모디세이 매니지먼트 전담

[헤럴드경제=고승희 기자] JYP엔터테인먼트와 CJ ENM, 중국 텐센트뮤직엔터테인먼트가 손을 잡았다.

JYP엔터테인먼트는 중국 법인 JYP 차이나와 중국 최대 음악 플랫폼 텐센트뮤직엔터테인먼트(Tencent Music Entertainment, 이하 TME)가 공동 설립한 NCC엔터테인먼트가 CJ ENM과 합작법인 원시드(ONECEAD)를 설립, , 중화권을 거점으로 한 글로벌 아티스트 사업을 본격화한다고 2일 밝혔다.

원시드는 JYP엔터테인먼트의 모토인 ‘리더 인 엔터테인먼트(Leader in Entertainment)’와 CJ ENM의 핵심 가치인 ‘온리 원(ONLYONE)’을 결합한 합작법인명이다. 양측은 “글로벌 시장을 선도할 차세대 아티스트의 성장과 확장을 이끌겠다는 포부를 담았다”고 했다. 원시드는 아티스트 매니지먼트를 중심으로 음악 제작, 공연, MD 등 포트폴리오를 구축하고 뮤직 비즈니스를 점진적으로 확대해 나갈 전망이다.

앞서 JYP CHINA는 TME와 설립한 합작법인 NCC엔터테인먼트를 통해 보이스토리(BOY STORY)를 탄생시켰다. 보이스토리는 JYP의 현지화 전략인 ‘글로벌라이제이션 바이 로컬라이제이션’(Globalization by Localization)을 기반으로 탄생한 첫 그룹이다. CJ ENM 역시 일본에서 합작법인 ‘라포네 엔터테인먼트(LAPONE Entertainment)’를 통해 JO1과 INI를 데뷔시키며 일본을 중심으로 탄탄한 팬덤과 대중적 인지도를 확보했다.

원시드의 출범은 JYP CHINA가 보이스토리를 직접 제작하고 매니지먼트한 경험을 기반으로 CJ ENM의 콘텐츠·음악 제작 역량, TME의 현지 인프라 및 네트워크가 만나 창출될 시너지를 기대케 한다.

원시드는 글로벌 콘텐츠 플랫폼 엠넷플러스(Mnet Plus)의 오리지널 서바이벌 ‘플래닛C : 홈레이스(PLANET C : HOME RACE)에서 선발된 글로벌 보이그룹 모디세이(MODYSSEY)의 매니지먼트를 전담한다.

CJ ENM 관계자는 “중화권 시장에 최적화된 현지 파트너들과 함께 글로벌 시장을 리드할 아티스트 비즈니스를 본격 전개하게 되어 의미가 크다”며, “원시드를 통해 글로벌 팬덤이 공감할 수 있는 아티스트 사업 모델을 완성해 나갈 것”이라고 밝혔다.