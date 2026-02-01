[헤럴드경제(칠곡)=김병진 기자]경북과학대가 혁신지원사업의 지역협력혁신 프로그램으로 지역민 맞춤형 평생교육 일환인 ‘주말 온가족 전통문화체험’을 운영했다고 1일 밝혔다.

지역민 맞춤형 평생교육 역량 강화를 위해 마련된 이번 프로그램의 1차 과정은 지난해 11월 22일부터 12월 13일까지 매주 토요일 4회, 2차 과정은 올해 1월 3일부터 31일까지 매주 토요일 5회 운영해 겨울방학 기간 가족 참여를 집중 유도했다.

프로그램은 가족 단위 전통문화 체험을 통해 세대 간 소통을 돕고 지역민의 정서적 유대와 공동체 의식을 높이는 데 초점을 맞췄다.

1차 전통문화체험은 전통과자 만들기, 전통두부 만들기, 전통떡 만들기, 도토리묵 체험으로 구성됐다.

2차 과정에서는 호박죽, 전통약밥, 목공예, 차와 명상, 오란다 만들기 등으로 영역을 넓혀 전통음식과 공예, 심신 치유를 아우르는 종합 체험 프로그램을 선보였다.

특히 경북과학대 박물관 전통문화체험학교가 그동안 축적해온 전통음식·공예·예절 프로그램 운영 노하우를 기반으로 체험 콘텐츠를 구성해 참여 만족도를 높였다는 평가다.

‘주말 온가족 전통문화체험’에는 회차별 가족 단위 20명씩 총 180명이 참여해 높은 참여율을 기록했다.

이번 사업의 총괄·운영을 맡은 류혜원 교수(평생교육원장)는 “앞으로도 지역산업, 평생교육, 전통문화가 결합된 현장 중심 프로그램을 확대해 대학이 지역사회와 함께 성장하는 방향을 구체화해 나가겠다”고 말했다.