[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]롯데백화점 상인점은 지난달 30일 1층에 글로벌 핸드백 브랜드 ‘사만사 타바사’를 새롭게 오픈했다. 이번 신규 오픈을 기념해 오는 8일까지 전 품목 20% 할인 행사를 진행한다. 특히 대학생과 사회 초년생들에게 인기가 높은 ‘시나몬 쇼퍼백’, ‘슬릿 미니백’ 등 인기 상품 6품목을 12만 8000원 균일가에 한정 판매한다.
입력 2026-02-01 20:04:40
폭력과 인권위 진정, 고소·고발 노출된 교도관들…“과밀 수용이 대부분 문제의 원인”[르포]
[헤럴드경제(화성)=양근혁] “군자는 가난해도 즐거워해야 하며 부유해도 예를 지켜야 한다.” 지난달 29일 오전 9시께 교도관 제복을 입고 경기도 화성직업훈련교도소(화성직훈교도소) 구내에 들어섰다. 영하 7도의 날씨가 더 서늘하게 느껴지는 복도에는 공자(논어)의 말을 적은 붓글씨가 액자에 담겨 걸려있었다. 이 복도는 수용자가 교도소에 오면 신체검사를 받고
“너무 실망이다” “진짜 불쾌하다” 난리더니 결국…충격적 추락
[헤럴드경제= 박영훈 기자] “한소희·전종서 만남…대박 날 줄 알았더니” 개봉 전부터 큰 기대를 모였던 ‘프로젝트 Y’가 흥행에 빨간불이 커졌다. 막상 뚜껑을 열어보니 “너무 실망이다” “진짜 불쾌하다” 등 혹평이 쏟아지고 있다. 한편으론 넷플릭스 시대 극장 영화의 한계를 보여준다. 넷플릭스 영향력이 커지면서 극장 영화들이 초토화되는 상황이 벌어지고 있다. 독보적인 아우라를 지닌 두 배우 한소희와 전종서의 만남으로 큰 기대를 모았던 ‘프로젝트 Y’는 지난 21일 개봉 이후 29일까지 관객 수 12만명 동원에 그친 것으로 나타났다. ‘이름값도 못 했다’는 부정적인 평이 발목을 잡으며 영화 순위 10위 밖으로 밀려났다. 현재의 하락 추세를 감안하면 손익분기점(100만명) 달성이 힘들 것으로 보인다. 흥행 수치뿐 아니라 관람객 만족도 지표 역시 좋지 않다. 개봉 한 달 차인 ‘만약에 우리’가 골든 에그 지수 97%를 유지하며 장기 흥행을 이어가고 있는 것과 달리, ‘프로젝트 Y’는 개봉
“먹방 이젠 식상하다했더니” ‘쯔양’ 하루 80만원 음식 시켜 먹고, 돌려받은 포인트 ‘시끌’
[헤럴드경제= 박영훈 기자] “하루 80만원 음식 시켰더니, 포인트가 5만원” 음식 배달비만 연간 4000만원이 넘는 것으로 알려진 먹방 유튜버 ‘쯔양’이 최근 하루 종일 배달 음식을 주문한 뒤 쌓인 포인트로 장을 보는 모습이 영상으로 공개돼 화제다. 쯔양은 햄버거·피자·떡볶이 등 배달 음식과 함께 장보기 서비스를 통해 소고기와 과일까지 주문했고, 하루 주문 금액은 80만1200원에 달했다. 이 과정에서 쌓인 요기요 포인트는 5만6235원대였다. 먹방 유튜버가 아닌 일반인도 5~6번만 요기요 배달 앱을 사용하면 한 끼 정도는 무료로 먹을 수 있는 셈이다. 지난 16일 공개된 이 영상은 유튜브 조회 수 160만회를 넘어섰다. 요기요가 최근 론칭한 적립형 포인트 제도 ‘무한적립’에 대한 소비자 반응이 뜨겁다. 요기요는 ‘무한적립’ 프로그램을 통해 주문 금액의 일정 비율을 현금처럼 쓸 수 있는 포인트로 돌려주고 있다. 일반 이용자는 주문 금액의 1%, 구독 서비스인 ‘요기패스X’ 가입자는
설 앞두고 “1인당 50만원” 민생지원금 또 푼다…신청자격은?
설을 앞두고 충북 괴산군은 2025년 12월 31일 기준 괴산군에 주민등록이 돼 있는 군민에게 1인당 50만 원씩 민생안정지원금을 지급하며, 전북 남원시도 모든 시민에게 1인당 20만 원의 민생안정지원금을 다음 달 2일부터 27일까지 지급한다.