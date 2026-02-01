롯데백화점 상인점 1층 ‘사만사 타바사’ 매장에서 직원이 대학생 및 사회 초년생들에게 인기가 높은 미니백 상품을 선보이고 있다.[롯데백화점 제공]
[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]롯데백화점 상인점은 지난달 30일 1층에 글로벌 핸드백 브랜드 ‘사만사 타바사’를 새롭게 오픈했다. 이번 신규 오픈을 기념해 오는 8일까지 전 품목 20% 할인 행사를 진행한다. 특히 대학생과 사회 초년생들에게 인기가 높은 ‘시나몬 쇼퍼백’, ‘슬릿 미니백’ 등 인기 상품 6품목을 12만 8000원 균일가에 한정 판매한다.


