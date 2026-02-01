[헤럴드경제=이원율 기자]송아지 샐리는 지난달 24일 눈보라가 휘몰아치는 가운데 태어났다.

막 세상 빛을 본 송아지는 체온 조절 능력이 약하다. 어미 소가 품어주고, 핥아줘야 한다. 하지만, 어미 소는 이를 알고도 힘들어했다. 그칠 줄 모르는 눈과 바람 때문이었다.

지난달 31일(현지시간) CNN방송과 워싱턴포스트(WP) 등 미국 언론에 따르면, 켄터키주 마운트 스털링에서 농장을 운영하는 태너 소렐이 그러한 어미 소와 송아지를 봤다.

소렐은 추위에 떠는 이 송아지를 집안에 들이기로 했다. 옛일이 떠올라서였다. 지난 겨울에도 송아지 한 마리가 추위 속 동상으로 죽은 적이 있었다.

소렐은 집으로 데려온 송아지를 정성껏 보살폈다. 털에 엉겨붙은 얼음을 빼고, 드라이기로 몸을 따뜻하게 말릴 수 있도록 돕기도 했다고 한다.

송아지를 가장 반긴 건 소렐의 아이들이었다.

세 살배기 아들 그레고리는 자신이 가장 좋아하는 영화 ‘카’에 나오는 캐릭터의 이름을 따 송아지에게 ‘샐리’라는 이름을 붙여줬다. 두 살배기 딸 찰리는 샐리에게 ‘반짝반짝 작은별’ 노래를 불러주고 뽀뽀도 해줬다.

아이들은 송아지 샐리와 함께 소파 위에서 웅크린 채 낮잠을 즐기기도 했다.

얼마 후 이 모습을 본 엄마 메이시가 사진을 찍었다. 이를 사회관계망서비스(SNS)에 올렸다. 누리꾼들은 “최근 본 가장 사랑스러운 사진”, “너무 귀엽다”는 등 훈훈한 반응을 보였다.

소렐은 “송아지 샐리는 다음 날 어미 소와 다시 만났다”며 “잘 지내고 있다”고 전했다.