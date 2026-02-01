[헤럴드경제=박종일 선임기자]박강수 마포구청장은 1월 31일 오후 4시 지오영(서대문구 성산로 321) 1층 강당에서 열린 마포구약사회 제65회 정기총회에 참석해 지역 보건의료 발전에 기여한 약사들에게 구청장 표창을 수여했다.

이번 구청장 표창은 이경희·이현경·양근해 약사에게 수여됐다.

수상자들은 마포구 약물 오·남용 예방교육 전문강사로 활동하며 구민 대상 교육을 진행하고, 복약상담을 통해 의약품을 올바르게 사용할 수 있도록 안내해 왔다.

또 청소년 진로체험 프로그램에서 약사 직업을 소개하며 미래세대의 진로 탐색을 돕는 등 지역사회 건강증진과 보건교육에 기여한 공로를 인정받았다.

박강수 마포구청장은 “마포구약사회는 그동안 보건의료 현장의 최일선에서 구민의 건강을 지키는 든든한 버팀목 역할을 해왔다”며 “앞으로도 마포구약사회가 구민의 몸과 마음을 돌보는 든든한 건강 수호자로서 지역사회와 보건의료 발전에 더 큰 역할을 해주시기를 기대한다”고 말했다.