[헤럴드경제=이원율 기자]젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 오픈AI에 대해 불만을 표했다는 보도를 하루 만에 부인했다.

황 CEO는 31일(현지시간) 대만 타이베이에서 기자들과 만나 본인이 오픈AI에 대한 비판과 우려를 보였다는 보도에 대해 “말도 안 되는 소리”라고 선을 그었다고 로이터, 블룸버그 통신이 전했다.

황 CEO는 “오픈AI의 작업은 놀랍고, 그들은 우리 시대의 가장 영향력 있는 기업 중 하나”라며 “샘(올트먼 오픈AI CEO)과 함께 일하기를 정말 좋아한다”고 했다.

그는 “우리는 오픈AI에 엄청난 투자를 할 것”이라며 “아마 우리가 지금껏 했던 투자 중 가장 큰 규모가 될 것”이라고 덧붙였다.

황 CEO는 다만 구체적인 투자 금액은 밝히지 않았다. 지난해 9월에 발표한 1000억 달러(약 145조원)를 넘을지에 대한 물음에도 “그런 건 아니다”라고 말을 아꼈다.

앞서 미 일간 월스트리트저널(WSJ)은 엔비디아의 오픈AI 투자 계획이 보류된 상태라고 복수의 소식통을 인용해 전했다.

황 CEO는 최근 몇 달간 업계 관계자들에게 오픈AI에 대한 투자 협약이 구속력이 없고, 확정되지도 않았다고 강조해왔다고 소식통들은 알렸다.

오픈AI는 엔비디아의 투자금을 활용해 10GW(기가와트) 규모 인공지능(AI) 데이터 센터를 세우고, 이 과정에서 엔비디아의 그래픽처리장치(GPU) 등 칩을 구매할 계획이었다.

이 파트너십은 당시 ‘AI 혁명’을 주도하는 양대 기업의 동맹이라는 점에서 시장의 큰 주목을 받았다. 다만 엔비디아의 투자금을 도로 엔비디아 칩을 사는 데 쓰는 ‘순환 거래’라는 점을 우려하는 시선도 있었다.