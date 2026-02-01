승용차만 잘 팔린 ‘K자형 소비’

[헤럴드경제=배문숙 기자] 지난해 국내 소매판매 지표가 4년만에 반등했지만, 승용차를 제외한 실질적인 체감 소비는 최장기간 감소세를 기록했다. 전기차 보조금 등 정책 효과로 자동차 구매가 크게 늘었지만, 의류나 생필품과 같은 생활형 소비는 줄어 체감경기 한파가 계속된 것이다.

‘K자형 양극화’가 소비 시장에도 두드러지고 있다는 분석이 나온다.

1일 국가데이터처 국가통계포털(KOSIS)에 따르면 지난해 상품 소비를 보여주는 소매판매액 지수(불변)는 0.5% 증가해, 4년 만에 플러스 전환했다.

승용차 판매가 11.0% 증가하며 전체 지수를 끌어올렸다. 승용차 판매 증가율은 2020년(16.3%) 이후 5년 만에 가장 높았다.

반면 지난해 승용차를 제외한 소매판매액 지수는 전년보다 0.7% 감소했다. 2022년부터 4년 연속 줄면서, 2010년 관련 통계 작성 이래 가장 최장기간 감소세를 기록했다.

승용차 제외 소매판매액 지수는 코로나19 첫해인 2020년 2.2% 줄었다가 이듬해 6.5% 급증했다. 이후 2022년(-0.4%) 다시 마이너스로 돌아서면서 2023년(-2.3%), 2024년(-1.4%)에 이어 지난해까지 줄었다.

지난해 상반기 탄핵 정국 여파로 얼어붙었던 소비가 하반기 정부의 민생회복 소비쿠폰 발행 등 진작책에도 반등하지 못했다는 분석이 나온다.

다만 연간 감소폭은 점차 축소되는 흐름이다.

유형별로는 승용차를 비롯해 1년 이상 사용가능한 고가 제품을 뜻하는 내구재 판매가 지난해 4.5% 증가했으나, 준내구재와 비내구재 소비는 모두 위축됐다.

1년 이상 사용할 수 있으나 주로 저가상품인 의류, 신발·가방 등 준내구재 판매는 2.2% 감소했다. 2023년(-0.5%), 2024년(-3.0%)에 이어 3년째 감소로, 1995년 통계 작성 이래 최장기간 감소한 것이다.

음식료품, 차량 연료, 화장품 등 주로 1년 미만 사용되는 상품인 비내구재 판매도 지난해 0.3% 줄었다. 마찬가지로 2023년(-1.8%)과 2024년(-0.9%)에 이어 3년 연속 줄며 역대 가장 긴 기간 감소세를 보였다.

다만 지난해 하반기로 갈수록 소비 감소폭이 줄어드는 ‘상저하고’ 흐름이었다고 데이터처는 설명했다.

분기별로 보면 준내구재는 지난해 1분기(-4.2%)와 2분기(-4.5%)에 전년 동기보다 큰 폭으로 줄어든 뒤 3분기(0.9%) 증가 전환했고 4분기(-0.8%) 다시 줄었다.

비내구재는 2022년 3분기(-1.4%)부터 지난해 3분기(-0.9%)까지 13분기 연속 감소하다가 지난해 4분기(0.7%) 증가 전환했다.

서비스 소비를 보여주는 숙박·음식점업 생산도 비슷한 흐름이다. 지난해 숙박·음식점업 생산(불변)은 전년보다 1.0% 줄어, 2024년(-1.8%)에 이어 2년째 감소했다.

분기별로는 지난해 1분기(-3.6%)와 2분기(-2.1%) 전년 동기 대비 감소했다가, 3분기(1.5%) 증가로 돌아서면서 4분기에도 0.3% 늘었다.

전문가들은 소비 양극화 추세 속에 소비심리 개선으로 앞으로 내수가 활성화할 가능성은 있다고 내다봤다.

양준석 가톨릭대 경제학과 교수는 “자동차 소비에서는 세제 혜택, 정책 효과로 미래의 소비를 앞당겨 하는 특징이 있다”며 “최근 소비 상황은 여전히 좋지 않으나 주식시장 호조로 소비심리가 낙관적으로 개선될 여지는 있다”고 말했다.

증시 호황이 소비를 증가시키는 ‘부의 효과’(Wealth Effect)로 이어질 수 있다는 전망도 나온다. 주가지수가 상승해 가계의 순자산이 늘어나고 미래 소득 기대를 높여 지갑이 열리는 것이다.

주원 현대경제연구원 경제연구실장은 “소비와 생산 모두 양극화가 나타나는 모습”이라며 “전반적으로 경기가 뚜렷하게 좋아졌다고 보긴 어렵지만 조만간 바닥을 찍을 수 있다”고 했다.

재정경제부는 “최근 양호한 속보지표를 고려할 때 경기 회복 흐름이 지속될 전망”이라며 “소비자심리지수가 작년 하반기에 110.7로 8년 만에 최고 수준으로 상승한 데 이어 올해 1월에도 110을 상회했다”고 밝혔다.