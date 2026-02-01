지역 수요·산업 구조 반영한 맞춤형 스케일업 프로그램 자율 설계 시험·분석·실증·초도양산·투자 연계까지 성장 전 단계 지원

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소벤처기업부는 지역 첨단제조 스타트업의 본격적인 스케일업을 지원하기 위해 시험·실증과 투자 연계를 포괄하는 ‘첨단제조 스타트업 스케일업 지원사업’을 2026년부터 새롭게 추진하고, 2월 2일부터 2월 25일까지 주관기관을 모집한다고 밝혔다.

이번 사업은 지역 첨단제조 스타트업이 성장 과정에서 겪는 시험·검증 인프라 부족과 사업화 연계 한계를 해소하기 위해 기획됐다. 중기부는 지역혁신기관이 보유한 시험·분석 장비, 전문 인력, 실증 환경 등 제조·기술 인프라를 적극 활용해 스타트업의 성장 단계를 밀착 지원할 계획이다.

중기부는 각 지역에 이미 구축된 인프라를 스타트업의 성장 단계에 맞춰 연계함으로써, 개별 기업이 감당하기 어려운 인프라 구축 부담을 낮추고 제품 성능 검증과 기술 고도화에 집중할 수 있는 환경을 조성한다는 방침이다.

특히 이번 사업은 지역별 산업 구조와 스타트업 분포, 수요를 반영해 스케일업 프로그램을 자율적으로 설계·운영하는 방식으로 추진된다. 테크노파크(TP), 대학, 연구기관 등으로 구성된 첨단제조 스타트업 지원기관은 지역이 보유한 역량을 바탕으로 지원 분야와 성장 단계별 중점 지원 내용을 자체적으로 결정할 수 있다.

이를 통해 획일적인 중앙 주도형 지원에서 벗어나, 지역 산업 기반과 현장 수요를 반영한 맞춤형 스케일업 모델을 구현한다는 구상이다.

지원 내용은 첨단제조 스타트업의 스케일업 과정에서 핵심으로 꼽히는 시험·분석, 실증, 초도양산, 투자 연계 등으로 구성되며, 기업별 기술 수준과 성장 단계, 수요에 따라 선택적으로 지원한다. 지역혁신기관이 보유한 제조·기술 역량을 활용해 기술 검증과 사업화 준비가 필요한 구간에 지원을 집중함으로써 스케일업 실행력을 높이는 데 초점을 맞췄다.

중기부는 수도권과 비수도권 간 성장 격차 해소를 위해 수도권을 제외한 14개 광역자치단체의 지역혁신기관을 대상으로 공모를 실시해 2개 주관기관을 선정할 계획이다. 선정된 기관은 지역별로 20개 내외의 첨단제조 스타트업을 선발해 기업당 최대 1억 원 한도 내에서 성장 단계에 맞춘 맞춤형 지원을 제공하게 된다.

조경원 중기부 창업정책관은 “이번 사업은 첨단제조 스타트업이 성장 과정에서 반드시 필요한 시험·분석과 실증, 초도양산, 투자 연계 인프라를 지역 여건에 맞게 활용하도록 설계한 데 의미가 있다”며 “지역혁신기관을 중심으로 첨단제조 분야 스타트업이 안정적으로 성장할 수 있는 스케일업 생태계를 구축해 나가겠다”고 말했다.

신청·접수는 오는 2월 25일 오후 4시까지 K-스타트업 누리집을 통해 가능하며, 접수 이후 서류 및 발표 평가를 거쳐 지원 대상을 최종 선정할 예정이다. 자세한 내용은 K-스타트업 누리집 공고문 또는 통합콜센터(1357)를 통해 확인할 수 있다.