양사 글로벌 네트워크 연계로 해외 사업 확장 디지털 자산 등 주요 추진 사업 협업 강화

[헤럴드경제=유혜림 기자] 신한금융그룹이 씨티그룹과 디지털 자산 등 주요 추진 사업과 중장기 방향성에 대해 협업을 강화한다고 1일 밝혔다.

신한금융그룹은 지난달 29일 서울 중구 신한금융 본사에서 제이슨 리케이트 씨티그룹 글로벌 기업금융 총괄(Global Chair) 등 경영진과 면담을 갖고 글로벌 사업 확장과 디지털 자산 등 미래 금융 협력 방향을 논의했다.

이번 면담에서 양사는 글로벌 네트워크를 바탕으로 해외 사업 확대에 따른 안정적인 자금 조달 방안과 디지털 자산 분야에서의 시너지 창출을 위한 실질적인 협력 방안을 논의했다.

또 외화 유동성 관리 체계를 고도화하고 미국·유럽·아시아 등 주요 금융시장에서 인수금융·프로젝트파이낸싱 등 향후 공동으로 참여가 가능한 투자금융 분야를 중심으로 글로벌 파트너십을 한층 강화하기로 했다.

이와 함께, 신한금융은 디지털·AX 등 금융환경의 급격한 변화에 대응하기 위해 씨티그룹과 예금토큰 등 디지털 자산 기반 주요 사업 현황과 국경 간 통화 결제를 위한 인프라 구축 전략 등에 대한 논의를 이어갔다. 예금토큰은 은행 예금을 블록체인 기술로 토큰화한 디지털 자산을 말한다.

진옥동 회장은 “씨티그룹과 20여 년간 이어진 견고한 파트너십은 신한금융이 국내를 넘어 글로벌 시장에서 차별화된 경쟁력을 확보하는 핵심 자산”이라며 “이번 면담을 통해 양사의 협력이 한 단계 더 강화돼 글로벌 시장에서의 공동 성장 기회로 이어지길 기대한다”고 말했다.