오세훈 시장 ‘AI 서울 2026’ 비전 발표 산업·일상 아우른 AI대전환 전략 제시 양재·수서 잇는 피지컬 AI 벨트 구축 용산 ‘지능형 도시 표준 모델’로 구현 국내 첫 로보택시·자율주행버스 확대

서울시가 인공지능(AI) 비전으로 ‘피지컬 AI 선도도시’을 선포했다. 서울 전반을 기술 실증의 무대로 개방해, AI가 산업과 일상에서 실제로 작동하는 도시로 전환하겠다는 전략이다.

오세훈 서울시장은 30일 서울 강남구 삼성동 코엑스 그랜드볼룸에서 열린 글로벌 AI 콘퍼런스 ‘AI 서울 2026’에서 인프라·산업생태계·시민일상, 3대 핵심 축을 중심으로 한 피지컬 AI 선도도시 비전과 실행 전략을 제시했다. 오 시장은 “피지컬 AI를 통해 산업의 대전환을 이끌겠다”며 “기업은 현장에서 ‘사업 환경이 달라졌다’는 변화를 체감하고, 시민은 일상에서 새로운 기술의 혜택을 누리게 될 것”이라고 강조했다.

먼저 ‘양재 AI 클러스터’와 ‘수서 로봇 클러스터’를 연결하는 ‘서울 피지컬 AI 벨트’를 구축해 집중 육성한다. 양재 일대는 ‘글로벌 AI 클러스터’의 심장이 될 ‘서울 AI 테크시티’로 조성한다. 이는 ‘서울 AI 허브’를 포함해 서울양곡도매시장, 강남데이터센터 등 가용부지를 활용하는 대규모 프로젝트로 2028년 착공이 목표다. 서울 AI 허브에는 현재 430여 개의 스타트업과 세계적 수준의 AI 대학원, 국가 AI 연구 거점이 입주해 있다.

수서역세권 일대는 ‘수서 로봇클러스터’로 키운다. 2030년까지 로봇 R&D부터 실증, 기업 집적, 시민 체험을 아우르는 공간으로 단계적으로 구축해 피지컬 AI 기반 로봇산업 중심지로 육성한다. 2024년 개관한 ‘로봇플러스 테스트 필드’를 시작으로, 핵심 인프라 역할을 할 기술개발~실증~창업 원스톱 지원 앵커시설인 ‘서울로봇테크센터’를 2030년까지 완공한다. 여기에 로봇 기업이 입주하는 벤처타운과 시민이 로봇을 직접 체험하는 로봇 테마파크까지 단계적으로 조성, R&D-제조-실증이 원스톱으로 가능한 로봇 생태계를 구축한다. 이와 함께 홍릉(바이오)·여의도(핀테크)·남산(창조산업)·동대문(패션)·G밸리(제조)·마곡(제약바이오) 거점에도 피지컬 AI를 접목해 서울 전역을 ‘피지컬 AI로 성장하는 산업도시’로 만든다.

서울 전역은 ‘피지컬 AI 테스트베드’가 된다. 올해 하반기 조성되는 ‘테스트베드 실증센터’를 중심으로 공공시설과 공원 등 서울 도심을 상시 개방된 실증무대로 변화시킨다. 피지컬 AI 테스트베드에는 2030년까지 총 1000억원을 집중 투입한다.

피지컬 AI는 ‘용산국제업무지구’에 먼저 적용한다. 도시 운영·안전·교통·물류·에너지 분야에 피지컬 AI 기술을 적용, ‘지능형 도시의 표준 모델’로 조성하는 것이 핵심이다. 자율주행, 교통제어, 로봇 주차 등 첨단 교통서비스부터 국내 최초 지하 물류 배송 시스템, 도시 단위 에너지 관리 등 인프라 구축과 도시 운영 전반에 피지컬 AI를 녹인다.

서울시는 피지컬 AI 연구개발 활성화를 위해 관련 R&D에 2030년까지 총 700억 원을 투자한다. 또 ‘서울비전2030펀드’를 활용해 피지컬 AI 분야에 1500억 원 규모의 펀드를 조성한다. 아울러 뉴욕, 파리, 상하이, 퀘벡 등 AI 선도 도시들과 ‘AI 글로벌 얼라이언스’를 구축해 피지컬 AI 산업생태계를 글로벌 차원까지 확장한다.

또 교통·돌봄·안전 등 시민 삶과 밀접한 분야에 피지컬 AI 도입을 확대한다. 우선 오는 10월 국내 최초, 세계에서 세 번째로 ‘레벨4 무인 로보택시’가 도심 운행에 나선다. 3대 시범 운행으로 시작해 내년에는 10대 이상으로 확대한다. 레벨 4는 운전자의 개입 없이 자동차가 스스로 모든 주행 상황을 판단하고 운행하는 것이다.

‘새벽동행 자율주행버스’ 역시 현재 도봉∼영등포(A160) 1개 노선에서 금천∼세종로, 상계∼고속터미널, 은평∼양재 총 4개 노선(5대)으로 확대한다. 청계천을 운행하는 운전석 없는 자율주행 셔틀버스(2대)와 자율주행마을버스(6대) 등 올해 총 18대의 자율주행 버스가 서울을 누빈다.

재활과 보행을 보조하는 로봇을 비롯해 근력 보조 웨어러블 로봇 등 보급을 확대한다. 또 AI 화재 순찰 로봇, 안전 점검 드론 등을 도입해 피지컬 AI 기반 안전 인프라도 확충한다. 이외에도 2030년까지 1200억원을 투입하여 소방과 재난 대응을 포함한 도시 인프라 관리 체계를 지능화할 계획이다. ‘서울형 AI 윤리’도 공공분야 피지컬 AI에 엄격하게 적용해 누구나 안심하고 누리는 지능형 도시를 만든다. 시민 체감 확산을 위해선 다음달 말 ‘서울 AI 페스타’를 비롯, 오는 10월 ‘서울 로봇쇼’ 등 로봇 기술과 문화·예술을 접목한 다양한 프로그램도 선보인다.

오 시장은 “기술은 결국 사람을 향해야 하며, 서울이 꿈꾸는 피지컬 AI 선도도시는 가장 차가운 기술로 가장 따뜻한 변화를 만드는 도시”라며 “서울은 전세계 피지컬 AI 중심이자 표준이 되는 위대한 여정을 떠날 준비를 마쳤다”고 말했다. 박병국 기자