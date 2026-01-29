인태연 소상공인시장진흥공단 이사장 취임사 “지원 집행 넘어 성과로 말할 때… 현장 체감 변화에 집중” “AI·데이터는 수단… 소상공인 하루가 나아졌는지가 기준”

[헤럴드경제=홍석희 기자] 인태연 소상공인시장진흥공단 이사장이 29일 취임사를 통해 “소상공인을 보호의 대상이 아닌 성장의 주체로 바라보겠다”며 정책 집행 중심이 아닌 성과 중심 기관으로의 전환을 선언했다. 인 이사장은 “790만 소상공인 한 사람 한 사람의 삶이 우리 사회와 지역 경제의 지속성과 직결돼 있다”며 “공단은 말이 아니라 실행으로 답해야 하는 조직”이라고 강조했다.

인 이사장은 이날 취임사에서 소상공인 정책의 무게를 언급하며 “소상공인 문제는 특정 집단을 지원하는 차원이 아니라 사회 상당 부분의 삶과 맞닿아 있다”고 밝혔다. 이어 “소상공인의 어려움은 개인의 문제가 아니라 환경과 구조의 문제”라며 “단편적 지원이 아니라 지속 가능한 구조를 만드는 것이 해법”이라고 말했다.

그는 앞으로 공단이 나아가야 할 방향으로 △회복을 넘어 성장 △현장에서 체감되는 변화 △데이터와 기술의 실효적 활용 등 세 가지를 제시했다.

먼저 “단기 지원으로 숨을 고르게 하는 데서 멈추지 않고, 소상공인이 스스로 경쟁력을 갖추고 다음 단계로 나아갈 수 있도록 돕겠다”며 “로컬의 아이디어가 사업으로 이어지고 전통시장이 지역 자산으로 재도약할 수 있도록 체계적인 성장 경로를 만들겠다”고 했다.

또 “정책은 설명이 아니라 결과로 평가받는다”며 “얼마를 지원했는지가 아니라 신청과 집행 과정이 얼마나 간소화됐는지, 지원 이후 경영 여건이 실제로 개선됐는지가 중요하다”고 강조했다. 모든 사업을 “소상공인의 하루가 조금이라도 나아졌는가”라는 기준으로 점검하겠다는 뜻도 분명히 했다.

데이터와 기술에 대해서는 “목적이 아닌 수단”이라고 선을 그었다. 인 이사장은 “공단이 축적한 정보와 경험은 소상공인을 더 정확히 이해하기 위한 자산”이라며 “데이터 품질을 높여 맞춤형 지원과 컨설팅이 가능하도록 하고, AI·디지털 교육을 통해 소상공인의 역량 강화와 사업화를 돕겠다”고 밝혔다. 그러면서 “기술은 현장을 복잡하게 만드는 요소가 아니라 정책의 정확도를 높이는 도구가 돼야 한다”고 말했다.

최근 전통시장과 골목상권 붕괴에 대해서도 강한 위기의식을 드러냈다. 그는 “자영업 풍토의 피폐화를 넘어 산업·유통 생태계의 사막화를 앞당기고 있다”며 “소상공인과 자영업자가 하루라도 더 장사를 할 수 있는 세상을 만드는 것을 소명으로 받아들인다”고 했다.

조직 운영과 관련해서는 “공단의 경쟁력은 현장을 가장 잘 아는 임직원”이라며 “일한 만큼 평가받고, 의견이 존중되며, 서로 신뢰하는 조직을 만들겠다”고 약속했다. 인사와 조직 운영에서도 투명하고 공정한 원칙을 분명히 하겠다고 덧붙였다.

인 이사장은 “현장을 떠나지 않겠다”며 “소상공인을 직접 만나고 전통시장을 찾으며, 그 목소리가 공단의 정책과 사업에 반영되도록 끝까지 챙기겠다”고 말했다. 이어 “소상공인과 전통시장 상인들이 믿고 찾아올 수 있는 공단, 임직원 스스로 자랑스러워할 수 있는 공단을 함께 만들어가자”고 강조했다.