부드러운 리더십으로 충북도의회 이끌었다는 평가 “임기동안 도민 절박함, 의정활동에 담으려 노력 지역경제에 활력 넘치는 충북, 올해 도의회 목표 인구소멸 위기 극복, 가장 시급하고 중요한 과제 ‘도민 행복 우선’이란 신념으로 끝까지 책임질 것”

[헤럴드경제=신상윤 기자] 이양섭 충북도의회 의장은 2024년 7월 제12대 후반기 도의회 의장 임기를 시작했다. 그러나 곧바로 같은 해 12월 ‘계엄’과 ‘탄핵’ 이후 위기를 맞았다. 온나라가 네 편, 내 편으로 갈라져 다투며 혼란에 빠졌던 지난해 그는 부드러운 리더십으로 위기를 돌파했다는 평가를 지역 정계에서 받았다. 서울에서는 여야의 강대강 대치가 이어졌지만, 그는 “충북 발전을 위해 지역에서만큼은 정쟁이 없어야 한다”며 당을 가리지 않고 의원들과 소통했다.

제12대 도의회의 임기도 반년이 채 남지 않았다. 최근 헤럴드경제와 서면으로 만난 이 의장은 “임기 동안 의미있는 성과만큼이나 마음이 무거웠던 일도 있었다”면서도 “충북도민의 행복이 우선이라는 신념으로 끝까지 책임 있게 의회를 이끌어가겠다”고 강조했다. 다음은 이 의장과 일문일답.

-제12대 후반기 도의회를 1년 6개월간 이끈 소회를 밝혀달라.

▶무엇보다 책임의 무게를 가장 크게 느꼈던 시간이었다고 생각한다. 대통령 탄핵과 대선은 물론이고 고물가·고금리·고환율에 따른 국내외 경제 위기 때문에 사회적으로나 경제적으로 어려움이 컸던 시기였다. 도의회는 민생경제 회복과 안정을 최우선으로 해결해야 할 과제로 삼고 최선의 노력을 다해왔다. 지역경제의 주춧돌인 전통시장, 소상공인, 농촌, 기업체 등 민생 현장을 직접 찾아가 도민 여러분의 목소리를 듣고, 그 어려움과 절박함을 의정활동에 담아내려고 했다. 현장에서 나온 의견들은 조례 제ㆍ개정, 정책 제안, 5분 자유발언 등 구체적인 의정활동으로 이어졌다. 도의회는 단순히 문제를 지적하는 데 그치지 않고 실질적인 대책과 실행 가능 방안을 마련하는 데 온 힘을 쏟아 왔다. 그 결과 도민 삶의 안정과 지역 경제 회복에 작게나마 의미 있는 변화들을 만들어 갈 수 있었다고 생각한다.

-지난해 도의회가 이룬 성과가 있다면.

▶지난해 도의회는 제도와 운영, 모두에서 의미 있는 성과를 거뒀다고 생각한다. 제도에 있어서는 도민 삶에 실질적인 도움이 되는 조례를 제·개정하고, 조례 일괄정비를 통해 2024년에 비해 약 2배에 달하는 조례를 정비하면서 제도의 완성도를 높였다. 도민 중심의 정책 효과를 검증하기 위한 입법평가 표준 모델을 마련해 ‘지방의회 우수사례 경진대회’에서 장려상을 수상하는 성과도 있었다. 운영에 있어서는 1952년 도의회 첫 의사당이 세워졌던 바로 그 자리(옛 청주 중앙초 부지)에 도의회 신청사를 개청해 독립된 의정 공간을 마련하고, 도민과 소통하는 열린 의회 기반을 갖췄다. 신청사 개청에 맞춰 본회의 전자회의시스템을 구축하고 도의회 대표 홈페이지 개편, 미디어아트월 조성, 청소년 의회교실 확대 등으로 운영의 전문성과 효율성을 높이고 도민 참여와 소통도 한층 강화했다. 그중에서도 가장 의미있었던 일은 도민의 삶과 지역의 미래에 직접적인 영향을 주는 국가 정책과 예산을 이끌어 낸 것이라고 생각한다. 우선 청주국제공항 민간 전용 활주로 신설을 위한 사전타당성 조사 용역비를 확보해 중부권 거점 공항으로 도약할 수 있는 중요한 발판을 마련했다. 또 ‘농어촌 기본소득 시범사업’에 옥천군이 추가로 선정되고, 국비 지원 비율까지 상향되는 등 농촌 지역 주민의 소득 안정에 실질적 도움이 되도록 힘썼다. 국가 지원 확대와 건강보험 급여 적용 촉구를 통해 정부가 요양병원 간병비를 건강보험 급여 대상으로 포함하기로 결정되기도 한 일도 있었다.

-올해 도의회의 운영 방향은.

▶올해는 충북에 있어 변화와 도약의 기회를 만들어 가야 할 중요한 시기라고 생각한다. 도의회는 그 변화의 중심에서 도민의 행복을 최우선 가치로 삼아, 지속가능한 충북 발전을 위해 모든 역량을 집중할 계획이다. 저희 35명 의원 모두 초심으로 돌아가 ‘도민이 중심이 되는 신뢰받는 의회’라는 목표 아래 임기 마지막까지 책임 있는 의정활동을 이어가겠다. 특히 취약계층과 사회적 약자의 목소리에 귀 기울이고, 도민의 일상에서 체감할 수 있는 민생 중심 의정활동에 더욱 힘을 쏟겠다. 지역 곳곳을 직접 찾아 도민의 이야기를 듣고, 필요한 정책이 현장에서 실현되도록 지원하는 것이 도의회의 가장 중요한 역할이라고 생각한다. 서민의 얼굴에 웃음이 피어나고, 지역 경제에 활력이 넘치는 충북을 만드는 것이 올해 도의회 목표다.

-충북이 풀어야 할 가장 큰 과제는 무엇이라고 보나.

▶충북이 안고 있는 과제는 참 많다. 청주공항 민간 전용 활주로 신설, 중부내륙연계발전지역 지원 특별법 개정, 공공기관 2차 이전, 광역교통망 확충 등 도정의 중장기 발전과 직결된 현안들이 산적해 있다. 하지만 저는 그 모든 문제의 중심에는 결국 ‘민생경제 회복’이 있다고 생각한다. 지금 도민에게 가장 절실한 것은 장기 경기침체로 인한 경제적 어려움을 해결해 생계 부담을 덜어주는 일이다. 소상공인과 영세 자영업자는 여전히 힘들고, 고물가와 생활비 상승으로 서민 경제도 위축된 상황이다. 그동안 도의회는 소상공인 보호, 창업지원, 일자리 창출과 관련된 다양한 조례를 제·개정하며 지역경제를 살리기 위해 노력해 왔다. 앞으로도 이런 민생경제의 회복을 최우선 과제로 삼아 도민이 체감할 수 있는 실질적인 경제 대책을 마련하겠다.

-민생경제 회복을 위해선 소상공인과 자영업자의 고통이 덜어져야 한다고 본다. 도의회 차원의 방안은.

▶현재 충북의 소상공인들과 자영업자들은 정말 힘든 시기를 견디고 있다. 고금리와 고물가에 소비 위축까지 겹치면서 생계 부담이 커지고 있는 상태다. 이럴 때일수록 지속가능한 지역경제 회복 정책, 현장의 목소리를 반영한 실질적 지원책이 절실하다고 생각한다. 도의회는 그분들의 어려움을 듣기 위해 도내 곳곳을 직접 찾아가고, 간담회와 토론회를 꾸준히 열어 현장의 목소리를 정책에 반영해 왔다. 특히 의원들도 5분 자유발언 등을 통해 경제 활성화 방안과 소상공인 지원책 마련을 적극적으로 촉구해 왔다. 아울러 도의회는 제도적 기반 마련에도 힘써 왔다. ‘충청북도 골목상권 공동체육성 및 활성화 지원 조례’를 제정해 골목상권이 스스로 경쟁력을 키울 수 있는 환경을 조성했고, ‘충청북도 소상공인 보호 및 지원 조례’를 개정해 경영 안정과 성장 기반을 강화했다. 앞으로도 도의회는 서민 가계와 소상공인의 살림살이, 즉 ‘먹고 사는 문제’를 최우선 과제로 두고 도민이 체감할 수 있는 민생경제 회복에 최선을 다하겠다.

-민선 1기 지방의회가 출범한 지 30년이 지났지만, 아직도 지방의회법이 미비된 상태라고 들었다.

▶지방의회법 제정은 지방의회의 완전한 독립과 자율성 확보를 위한 핵심 과제다. 행정안전부가 이미 법 제정 필요성에 공감하고, 올해 제정을 목표로 추진 일정을 검토 중이어서 그 논의에 속도가 붙고 있는 상태다. 2021년 지방자치법 개정으로 의회의 인사권 독립과 정책지원 전문인력 도입이 이뤄지긴 했지만, 여전히 조직권과 예산편성권은 지방자치단체장에게 있는 실정이다. 결국 진정한 의미의 지방의회 독립을 위해선 국회에 ‘국회법’이 있듯, 지방의회에도 ‘지방의회법’이라는 근거법이 필요하다. 도의회도 지난해 4월 ‘지방의회 자율성과 독립성 보장을 위한 지방의회법 제정 촉구 건의안’을 본회의에서 채택했고, 같은 해 9월 대한민국시도의회의장협의회에서도 전국 시도의회의 뜻을 모아 ‘지방의회법 제정 촉구 건의안’을 의결했다. 오는 7월 새로 구성될 지방의회부터는 이 법이 실질적으로 적용될 수 있도록, 도의회가 지방의회의 위상 강화와 자치분권 확대를 위해 노력하겠다.

-도민의 목소리를 더 많이 듣기 위한 노력이 있다면.

▶도의회의 가장 큰 역할은 결국 도민의 목소리를 제대로 듣는 것이라고 생각힌다. 도민 곁으로 더 가까이 다가가서 경청하는 것이 무엇보다 중요다. 도의회는 도민의 애로사항과 정책 제안을 직접 듣기 위해 현장을 자주 찾고 있다. 지역별로 간담회와 토론회를 열어 주민과 전문가의 다양한 의견을 수렴하고, 그 목소리를 도정과 의정활동에 적극 반영하고 있다. 스스로도 2024년 7월 취임 이후, 도내 11개 시·군을 직접 순방하며 주민들을 만나 각 지역이 처한 현실과 어려움을 들었다. 현장에서 들은 생생한 이야기를 정책에 녹여내기 위해 의원들과 함께 꾸준히 노력하고 있다.

-의원 역량 제고와 전문성 강화를 위한 방안을 마련했다고 들었다.

▶의회가 제대로 일하려면 결국 의원 개개인의 역량과 전문성이 높아져야 한다. 정책지원관의 도움도 중요하지만, 의원 스스로 공부하고 연구하는 자세가 무엇보다 필요다. 그래서 12대 의회에서는‘공부하는 의회상’을 정립하는 데 많은 노력을 기울였다. 전체 의원 연찬회뿐 아니라 상임위원회별 자체 연수회와 정책토론회를 수시로 열고 있다. 이를 통해 지역 현안을 직접 점검하고, 주민과 전문가의 다양한 의견을 듣는 현장 중심 의정활동을 실천하고 있습니다. 이런 노력의 결과로 11대 의회 같은 기간과 비교했을 때 의원 발의 조례안은 약 95% 증가했고, 의안처리, 5분 자유발언, 대집행기관 질문 등도 크게 늘었다. 이는 도민의 삶에 밀접한 정책들이 더 활발히 논의되고 실행되고 있다는 증거라고 생각한다. 의원 연구모임도 활발히 운영되고 있다. ‘공부하는 초선모임’은 설문조사와 학술 연구를 통해 충북도와 도민 간 소통 증진 방안을 제시했고, ‘지속가능 인구정책 연구모임’은 충북의 인구소멸 대응 전략을 심도 있게 연구했다. 그동안 양적으로 활발한 의정활동을 펼쳐왔다면, 제12대 도의회를 마무리하는 올해에는 경험과 연구 성과를 토대로 ‘정책 중심의 전문의회’로 한 단계 더 발전하는 것, 그것이 남은 임기 동안의 목표 중 하나일 것이다.

-제12대 의회에서 꼭 이루고 싶은 과제가 있다면.

▶무엇보다 인구소멸 위기 극복이 가장 시급하고 중요한 과제라고 생각한다. 이건 단순히 도의회만의 문제가 아니라, 집행부(지방정부), 중앙정부, 나아가 국가 전체가 함께 풀어야 할 과제이기도 하다. 물론 인구감소는 단기간에 해결할 수 있는 문제가 아니다. 하지만 지역소멸 위기 속에서 살아남기 위해선 중장기적 전략과 실행력 있는 정책 추진이 절대적으로 필요다. 그래서 우리 12대 의회는 이 문제를 선제적으로 다루기 위해 ‘인구소멸대응대책특별위원회(이하 특위)’를 구성해 운영해 왔다. 특위는 충북의 인구정책 전반을 점검하고, 민관협력체계 구축, 사회적 공론화, 인식개선, 관련 포럼 등 다양한 활동을 펼쳐 왔다. 단순히 대책을 제시하는 데에서 그치지 않고, 현장에서 실질적인 해법을 찾기 위해 노력해 왔다. 다행히 집행부에서도 결혼·출산·양육 등 생애주기별 정책을 추진하고 있고, 그 성과로 지난해 충북의 출생아 수가 전년 대비 증가한 것으로 나타났다. 아직 갈 길은 멀지만, 이런 변화가 이어진다면 충북이 ‘인구 위기 대응의 모범 지역’으로 자리매김할 수 있으리라 생각한다.

-남은 임기 동안 도의회를 어떻게 이끌 계획인가.

▶늘 ‘반구십리(半九十里)’의 자세로 마지막까지 최선을 다하겠다는 마음을 갖고 있다. ‘100리를 가려면 90리를 간 것도 아직 절반에 불과하다’는 말처럼 의정 활동의 끝까지 초심을 잃지 않겠다. 그동안 차근차근 풀어온 지역의 주요 과제와 민생 현안을, 도민이 체감할 수 있는 실질적 조례와 정책으로 완성하는 일에 집중하겠다. 지역 구석구석까지 회복과 성장의 온기가 스며들 수 있도록, 도민 생활과 직결된 정책을 꼼꼼히 챙기겠다. 특히 일자리, 경제, 복지, 교육, 환경 등 생활 밀착형 분야에서 도민이 실질적으로 변화를 느낄 수 있도록 내실 있고 현실적인 정책 대안 마련을 위해 더 많이 노력하겠다. 정치적 성과보다 도민의 행복이 우선이라는 신념으로 끝까지 책임 있게 의회를 이끌어가겠다.

■이양섭 의장이 걸어온 길

▷1962년 출생

▷충북대 지역건설공학과 졸업·석사(수료)

▷진천군 푸드뱅크 회장

▷충북지구JC 지구회장

▷진천군 자유총연맹 회장

▷제10·12대 충북도의원(진천2)

▷운호건설 대표(현)

▷제12대 후반기 충북도의회 의장(현)