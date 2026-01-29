크롬에 탑재된 제미나이3가 이용자 대신 인터넷 자동 탐색 이메일, 일정, 쇼핑까지 연동되는 프로토콜 구축

[헤럴드경제=도현정 기자]구글이 자사의 인공지능(AI) 모델 ‘제미나이3’를 앞세워, AI 웹브라우저 전쟁에 뛰어들었다.

구글은 28일(현지시간) 제미나이3를 자체 웹브라우저 크롬에 탑재해 이용자 대신 인터넷을 자동으로 탐색하고 작업을 수행할 수 있도록 하겠다고 밝혔다.

이용자는 현재 화면에서 보이는 내용을 따로 설명하거나 내려받지 않아도 곧바로 AI에 질문하거나 사진 수정 등을 요청할 수 있다. 지메일(Gmail)이나 구글 달력 등 연계 앱들도 지원한다. 예를 들어 콘퍼런스 참석을 위해 항공권을 예약해야 할 경우 크롬에 내장된 제미나이가 행사 일정을 찾아내고 비용에 맞춘 항공권을 추천해준 후, 동료들에게 일정을 공유하는 이메일 초안까지 작성해준다.

원하는 분위기의 파티 사진을 제시하면 이에 어울리는 관련 상품들을 찾아 장바구니에 추가하고 할인 코드 등도 적용해준다.

구글은 이를 위해 쇼피파이, 타겟 등 주요 전자상거래 업체와 협력해 개발한 범용상거래프로토콜(UCP)을 적용했다고 전했다.

순다 피차이 최고경영자(CEO)는 “크롬은 단순한 브라우저를 넘어 사용자가 신뢰할 수 있는 파트너로 진화하고 있다”고 말했다.

구글이 강조한 자동 탐색 기능은 우선 미국 내 ‘AI 프리미엄’과 ‘울트라’ 요금제 가입자에게 우선 제공된다. 이후 적용 범위를 넓혀나갈 계획이다.

AI를 접목한 브라우저 경쟁은 앞서 퍼플렉시티와 오픈AI 등이 먼저 치고 나갔다. AI 검색 서비스를 제공하는 퍼플렉시티는 지난해 7월 AI 탑재 웹브라우저 ‘코멧’을 선보였고, 오픈AI는 지난해 10월 챗GPT를 적용한 웹브라우저 ‘아틀라스’를 출시했다. 코멧과 아틀라스는 모두 크롬의 원형으로 구글이 개발해 개방형(오픈소스)으로 공개한 ‘크로미엄’을 기반으로 한 애플리케이션이다.

구글은 반독점 소송 등의 부당으로 망설이다 뒤늦게 AI 브라우저를 시작했다. 미 법무부는 구글을 검색 독점 기업으로 보고 소송을 제기하며 크롬의 강제 매각 등을 법원에 요구해왔다. 워싱턴DC 연방법원의 아미트 메흐타 판사는 구글을 독점 기업이라고 규정하는 판결을 내리면서도 크롬 매각안은 지난해 9월 기각했다.

구글 지난 17일 이 판결에 항소했다.