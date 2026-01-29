- 전국 소방조직 최초 현장 특성·난이도 등 평가 반영…현장 대원의 ‘노고’ 공정한 평가

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남소방본부는 전국 소방조직 가운데 처음으로 현장 활동의 특성과 난이도 등을 반영한 데이터 기반 소방관서 종합 평가 체계를 도입한다고 29일 밝혔다.

이번 평가지표 개선은 출동 건수 중심의 평가에서 벗어나 현장 활동의 질과 기여도를 정밀하게 반영하는 것이 핵심이다.

한국지방행정연구원이 제시한 평가 모형 개선 방향과 도 인공지능(AI)데이터정책관의 실증 데이터 분석 결과를 연계해 협업 추진했으며 최근 3년간(2022∼2024년) 축적된 화재·구조·구급 등 현장 활동 데이터 68만여 건을 분석했다.

소방본부는 새로운 평가 체계를 출동 건수뿐만 아니라 ▷출동 시간 및 이동 거리, 현장 활동 소요 시간 등 물리적 요인과 ▷재난 유형, 긴급 여부, 인명구조 여부 등 유형별 요인을 중요도에 따라 차등 반영토록 설계했다.

이에 따라 새로운 평가 체계는 기존의 순위 중심 점수 부여 방식에서 각 소방관서의 취득 점수를 표준편차 기준으로 분석해 관서 간 상대적 격차를 합리적으로 반영하는 방식으로 개선돼 실제 현장 대응의 강도와 기여도를 더 정밀하게 반영할 수 있게 됐다.

소방본부는 분석 결과를 바탕으로 자체 운영 규정을 제정하고 현장 활동 평가 지표를 공식적으로 반영할 계획이다.

또 앞으로 현장 대원의 출동량과 활동 특성까지 분석해 성과 관리, 인사·교육 정책 등 다양한 분야에 활용할 방침이다.

성호선 소방본부장은 “이번 평가 체계 도입으로 평가 결과의 공정성과 수용성이 한층 강화될 것으로 기대된다”라며 “앞으로도 데이터 기반의 과학적인 소방 행정을 통해 현장 대원의 노고를 공정하게 평가하고 도민 안전을 더욱 강화해 나갈 것”이라고 말했다.