- 임대 시장서 강세 보이는 소형 아파트… 안정적 투자처로 수요자 ‘주목’

- 월판선(29년 11월 개통), GTX(예정) 등 호재 품은 ‘안양역 센트럴 아이파크 수자인’ 눈길

수도권 임대차 시장에서 광역 교통망 확충 호재를 갖춘 소형 아파트의 몸값이 가파르게 뛰고 있다. 1~2인 가구 증가와 주요 수도권 집값 상승 등으로 주거비 부담이 커지면서, 출퇴근이 편리하고 관리비가 저렴한 ‘역세권 소형 면적’이 시장의 핵심 상품으로 부상했기 때문이다.

실제 교통 호재를 갖춘 역세권 단지를 중심으로 월세 시장의 보증금도 상승하는 추세다. 국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면, 지난해 7월 경기 안양시 만안구 ‘래미안 안양 메가트리아’ 전용면적 39㎡의 월세 보증금은 1억 1,000만 원(월세 50만 원)에 갱신 계약되었다. 이는 기존 보증금 1억 원에서 동일한 월세 조건임에도 보증금이 1,000만 원 인상된 것으로, 교통 요지를 중심으로 한 소형 평형의 탄탄한 임대 수요가 보증금 상승을 견인한 것으로 풀이된다. 해당 단지는 현재 운영 중인 지하철 1호선 안양역 역세권 입지에 월곶판교선 개통(2029년 11월 예정) 호재까지 더해지며 가치가 더욱 높아지고 있다.

인근 지역 역시 상황은 비슷하다. 경기 안양시 동안구에 위치한 ‘평촌 자이 아이파크’ 전용면적 59㎡는 지난해 11월 보증금 1억 원에 월세 145만 원으로 거래가 체결되었다. 해당 면적의 종전 계약이 보증금 1,000만 원에 월세 125만 원 수준이었음을 고려하면, 보증금뿐만 아니라 월 임대료까지 가파르게 오르며 소형 면적에 대한 높은 선호도를 입증했다. 해당 단지 또한 단지 앞 버스 노선을 통해 1호선 안양역을 이용할 수 있으며, 인근에 예정된 월곶판교선(예정) 등의 간접적인 교통 호재가 임대 수요를 끌어들이는 주요 원인으로 분석된다.

업계 관계자는 “교통망 확충은 직주근접을 원하는 수요자의 유입을 가속화해 임대차 시장의 가격을 지지하는 핵심 요인이 된다”며 “안양역 일대처럼 탄탄한 인프라에 월판선, GTX 등 대형 호재가 겹치는 지역의 소형 아파트는 실거주와 투자를 동시에 만족시키는 자산으로 주목받는 상황”이라고 설명했다.

이미지 [HDC현대산업개발·BS한양, ‘안양역 센트럴 아이파크 수자인’ 석경 투시도]

이러한 가운데, 경기 안양시 만안구에서 신규 분양 소식을 알린 아파트가 있어 화제다. 그 주인공은 HDC현대산업개발과, BS한양의 ‘안양역 센트럴 아이파크 수자인’이다. 지하 4층~지상 최고 35층, 8개 동, 총 853가구 중 전용면적 39~84㎡ 407가구가 일반분양 물량이다.

또한, ‘안양역 센트럴 아이파크 수자인’은 수도권 전철 1호선 안양역 초역세권에 자리해 월판선 개통과 함께 수도권 핵심 철도망과 직결되는 교통 허브로 도약할 전망이다.

안양역에 개통을 목표로 공사가 진행 중인 월판선(29년 11월 개통 예정)은 인천 월곶에서 성남 판교까지 이어지는 동서축 광역철도로 시흥·안양·인덕원·판교를 연결하는 노선이다. 해당 노선 개통 시에는 추후 인덕원에서는 GTX-C(예정)로 환승, 삼성역·강남권까지 빠르게 이동할 수 있다. 판교에서는 신분당선을 이용해 강남역까지 접근할 수 있으며, 안양역에서 광명으로 이어지는 노선을 통해 신안산선(공사 중)으로 환승하면 안산·시흥·광명에서 여의도까지 직결되는 서남부 핵심 노선과 연결돼 금융지구 접근성도 크게 높아진다.

생활 편의성도 우수하다. 이마트와 홈플러스, 엔터식스몰, 2001아울렛 같은 대형 쇼핑시설은 물론 안양일번가와 안양중앙시장 등 전통 상권이 인접해 원스톱 생활권을 제공한다. 여기에 안양천과 수암천 등 수변 공간이 가까워 쾌적한 환경을 누릴 수 있으며, 단지 앞 어린이공원까지 갖춰져 가족 단위 실거주에도 적합하다.

‘안양역 센트럴 아이파크 수자인’은 학세권 입지를 갖춰 눈길을 끈다. 단지 가까운 곳에 만안초를 비롯해 안양여중·고, 양명고·양명여고 등 여러 학교가 밀집해 있어 도보 통학이 가능하며, 안전한 학세권을 형성한다. 평촌 학원가 접근성도 뛰어나 초·중·고·대학까지 이어지는 교육 인프라를 누릴 수 있다.

‘안양역 센트럴 아이파크 수자인’의 견본주택은 경기 안양시 만안구 안양동에 마련될 예정이며, 오는 1월 30일 오픈을 앞두고 있다.