여수·순천상공회의소 공동 건의

[헤럴드경제(여수)=박대성 기자] 전남 여수와 순천상공회의소는 27일 “전남 동부권을 반도체 중심 국가 전략 소부장(소재·부품·장비) 권역으로 재편해야 한다”고 촉구했다.

두 지역 상공회의소는 이날 여수상의회관에서 공동 기자회견을 열고 “전남·광주 대통합 논의는 단순한 행정구역 조정이 아니라 전남 동부권을 국가 전략 소부장 제조권역으로 특별법에 명확히 명문화해야 한다”고 건의했다.

양 상의는 전남 동부권이 석유화학·철강이라는 국가 기간산업의 핵심 생산기지이자 항만·에너지·물류·산업 인프라가 집적된 국내 대표 제조 권역임에도 불구하고 그동안 기초 원료·중간재 공급지 역할에 머물며 ‘소부장’ 국가 전략의 중심에 반영되지 못해 왔다고 지적했다.

이로 인해 산업 규모와 국가 기여도에 비해 정책적 위상과 전략적 위치가 충분히 부여되지 못했고, 이는 지역 산업 고도화는 물론 국가 제조 경쟁력과 공급망 안정성 측면에서도 구조적 비효율로 작용해 왔다고 언급했다.

전남·광주 행정 통합 과정에서 산업 기능과 역할 분담이 명확히 설정되지 않을 경우 전남 동부권은 기존 국가 제조 기능을 상실하고 인구 유출과 산업 공동화가 가속화되는 지역 소멸 국면에 진입할 수 있다고 우려했다.

이에 여수·순천상공회의소는 여수 율촌~순천 해룡으로 연결되는 광양만권을 반도체 소부장을 중심으로 한 ‘국가 전략 소부장 특화 제조 권역’으로 재편할 것을 공동으로 요구했다.

반도체 소부장은 전남 동부권이 보유한 석유화학·철강·에너지·소재 인프라를 고부가 제조 체계로 전환할 수 있는 가장 현실적이고 전략적인 산업 축으로, 이를 기반으로 AI로봇·우주방산 등으로 확장 가능한 국가 전략 제조 플랫폼으로 발전할 수 있다는 설명이다.

한문선 여수상공회의소 회장은 “반도체 소부장은 기존 기간산업을 대체하는 선택이 아니라 기간산업을 다음 세대 산업으로 넘어가기 위한 국가의 선택에 관한 문제”라고 강조했다.