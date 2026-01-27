400억 지역신용보증재단 특별출연 조기집행 지역 소상공인 중심 신속 금융지원 체계 마련

[헤럴드경제=김은희 기자] 하나은행은 지역 소상공인·자영업자의 자금부담 완화를 위해 지역신용보증재단에 400억원의 특별출연을 조기 집행해 총 6000억원 규모의 금융지원을 실시한다고 27일 밝혔다.

이는 지난해 같은 기간 830억원의 보증대출 공급보다 7배 이상 확대된 규모다.

하나은행은 올해 1월부터 영남·충청·호남 등 지방을 중심으로 금융지원을 강화하며 경기 변동과 자금 수요에 선제적으로 대응하고 있다. 이를 통해 지역 소상공인과 자영업자가 보다 신속하게 금융지원을 받을 수 있는 체계를 마련했다.

특히 이번 400억원의 특별출연 조기집행을 통해 부산지역 945억원을 포함해 영남지역에 총 1500억원 규모의 보증대출이 공급될 예정이다. 이를 통해 수도권에 집중된 금융지원 구조를 벗어나 지역 균형 성장을 뒷받침하기 위해 지방 중심의 보증서 대출 공급을 지속적으로 확대할 계획이다.

하나은행은 지역신용보증재단과 연계한 보증대출 부문에서 2023년부터 3년 연속 시중은행 중 최대 실적을 기록했다. 급변하는 금융환경에도 보증 재원을 확충해 신용도가 낮거나 담보력이 부족한 소상공인의 금융 접근성을 높이고 지역경제 안정을 돕는 등 포용금융 지원에 선도적인 역할을 하고 있다는 설명이다.

서유석 하나은행 기업그룹 부행장은 “올해 초부터 신속한 특별출연을 통해 지역 소상공인의 금융 부담을 실질적으로 완화하고 지역신용보증재단과 연계한 자금 공급을 강화하고 있다”며 “앞으로도 균형 있는 지역 성장을 지원하며 소상공인과 함께 성장하는 든든한 금융 동반자로서 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.