[헤럴드경제=도현정 기자]중앙아시아에서 국가 간 전력거래 시장 설립을 처음 시도한다.

26일 중앙아시아 현지 매체인 타임스오브센트럴아시아(TCA) 등은 세계은행 집행이사회가 향후 10년간 집행할 중앙아시아 전력시장 운영 프로그램을 최근 승인했다고 보도했다.

이 프로그램의 정식 명칭은 ‘지역 전력시장 상호연결 및 거래’(REMIT)로, 중앙아시아 국가 간 전력 거래와 송전 능력 제고, 재생에너지 통합 등을 추진한다.

중앙아시아는 고질적인 전력난이 심각한 지역으로, 전력 수요는 오는 2050년까지 현재의 3배로 늘어날 것이라 추산되고 있다. 반면 역내 전력 거래량은 전체 수요의 3%에 불과하다. 세계은행은 수요와 공급의 불균형을 국가 간 전력 거래 시장으로 완화해보려 하고 있다.

중앙아시아 중 산악지대가 많은 키르기스스탄과 타지키스탄에서는 수력 발전, 카자흐스탄과 투르크메니스탄, 우즈베키스탄은 석탄 및 천연가스를 이용한 화력 발전이 각각 용이하다. 또 전 지역에서 태양열과 풍력을 이용한 발전(發電)도 잠재력을 인정받고 있다.

REMIT 프로그램은 역내 에너지 거래량을 매년 최소한 1만5000GWh(기가와트시)로 늘리고, 송전 능력을 현재의 세 배인 16GW(기가와트)로 높이며, 청정에너지 통합은 최대 9GW로 확대한다는 것을 목표로 삼고 있다. 이를 위해 세계은행 등은 3차례에 걸쳐 약 10억달러(약 1조4000억원)를 투입할 예정이다.

나지 벤하시네 세계은행 중앙아시아 지역국장은 “REMIT 프그로램은 국가 간 에너지 협력을 심화하고 지역 전력시장을 창출하려는 중앙아시아 국가들의 야망을 지원한다”고 전했다. 그는 이어 “오는 2050년까지 역내 국가 간 전력 연결성이 더욱 강화하면 최대 150억달러(약 21조6000억원)의 경제적 혜택이 생길 수 있다”고 전망했다.

세계은행의 또 다른 관계자는 이 프로그램이 해당국가들의 에너지 안보를 제고하고 민간부문 투자도 활성화할 것이라고 기대했다.