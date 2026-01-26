[헤럴드경제=장연주 기자] 이재명 대통령이 25일 이혜훈 기획예산처 장관 후보자를 지명 철회한 가운데, 배현진 국민의힘 의원이 “청문 검증을 도운 구성원들에 보복이라도 한다면 서울시당은 가만히 있지 않겠다”고 경고했다.

배 의원은 25일 사회관계망서비스(SNS)에 “짧게 끝날 쪽박 드라마일 것을. 어제 청문회를 보자하니 철회로 끝날 일이 아니라 수사로 이어져야 하겠더라”라고 했다.

그러면서 그는 “이 와중에 이혜훈이 자신의 지역구였던 중·성동을 지역의 동향을 내부자를 통해 추적하고 염탐하고 있던 정황도 확인했다”며 이 같이 적었다.

배 의원은 “자신에 대한 청문 검증을 도운 국민의힘 중·성동을 지역 구성원들에 그 어떤 보복이라도 한다면 국민의힘 서울시당은 가만히 있지 않을 것”이라고 덧붙였다.

주진우 국민의힘 의원도 이날 SNS에 “당사자의 전입신고만 의존해서는 ‘제2, 제3의 이혜훈’을 못 걸러낸다”며 “아파트 청약시스템을 재정비해야 하며, 인사 검증 시스템도 새로 다잡아야 한다”고 강조했다.

최은석 원내수석대변인은 국회에서 기자들과 만나 “청문회에서 이 후보자의 위선과 탐욕이 적나라하게 많이 드러났고 제기된 의혹들이 일절 해소가 안됐다”며 “지명 철회는 늦었지만 너무나 당연하고 상식적인 결과”라고 말했다.

그는 “국회의원과 국무위원의 검증에는 큰 차이가 있다”며 “3선 의원을 했다고 해도 이 후보자의 도덕성과 자질 검증은 실질적으로 이뤄지지 못했다고 볼 수 있고, 이번이 제대로 된 첫번째 검증”이라고 비판했다.

박수영 국민의힘 의원은 SNS를 통해 “지명 철회는 사필귀정이고 당연한 수순”이라며 “하지만 청와대는 인사 검증 실패에 대한 사과는 단 한마디도 하지 않았다”고 지적했다.

한편, 홍익표 청와대 정무수석은 이날 춘추관 브리핑을 열고 “각계각층의 다양한 의견을 경청하고 인사청문회와 그 이후 국민적 평가에 대해 유심히 살폈다”며 “숙고와 고심 끝에 이 후보자 지명을 철회하기로 결정했다”고 밝혔다.