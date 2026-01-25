[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구시는 고물가로 위축된 시민 소비 부담을 덜고 지역 골목상권에 활력을 불어넣기 위해 다음달 2일부터 지역사랑상품권(지역화폐) ‘대구로페이’를 판매한다.
25일 대구시에 따르면 대구로페이는 충전식 선불카드 형태로 발행하며 실물 카드와 모바일카드 모두 사용할 수 있다.
또 지역 내 연매출 30억원 이하 사업장인 가맹점뿐만 아니라 공공배달앱 ‘대구로’에서도 사용할 수 있다.
1인당 월 구매한도는 30만원, 보유 한도는 50만원이다. 구매자는 충전 즉시 10％ 할인 혜택을 받는다.
대구시는 올해 상·하반기에 모두 3000억원 규모 대구로페이를 발행할 계획이다.
또 대구로페이 전용 앱인 ‘iM샵’ 기능을 지속적으로 개선해 카드 발급과 충전, 결제, 환불, 가맹점 등록 신청까지 한 번에 이용할 수 있는 원스톱 서비스를 제공하는 등 시민 편의 제고에도 힘쓰고 있다.
홍성주 대구시 경제부시장은 “체감 경기가 어느 때보다 어려운 상황에서 대구로페이는 시민에게는 실질적인 할인 혜택을, 소상공인에게는 매출 회복의 기회를 제공할 것”이라며 “대구로페이를 안정적으로 운영해 지역경제에 온기를 더하겠다”고 말했다.
