[헤럴드경제(예천)=김병진 기자]경북 예천군과 군의회는 도청신도시 발전 보장 없는 행정통합은 ‘수용 불가’라는 공식 입장을 밝혔다.

24일 예천군에 따르면 군은 지난 16일 국무총리의 광역지방정부 행정통합 관련 브리핑과 20일 대구시·경북도의 합의로 대구·경북 행정통합 추진이 공식화됨에 따라 행정통합이 경북 북부권과 도청신도시에 미치는 영향을 종합적으로 검토해 이날 공식 입장을 발표했다.

김학동 군수는 지난 21일부터 실과소장 회의와 실국장 회의를 통해 행정통합 추진에 따른 행정·재정·지역발전 전반의 쟁점을 면밀히 점검하고 23일에는 예천군문화회관에서 강영구 예천군의회 의장을 비롯한 군의원들과 긴급하게 의견을 공유했다.

예천군은 대구·경북 행정통합은 ▲현 경북도청을 통합특별시 행정의 중심으로 명확히 하고 ▲재정지원 인센티브의 도청신도시 및 경북 북부권 우선 배분과 기초지자체 자치권 보장 ▲산업 활성화와 공공기관 이전을 통한 경북도청 신도시 완성이 반드시 전제돼야 한다고 강조했다.

특히 예천군은 경북도청 이전과 도청신도시 조성이 국가와 경북도의 공식 약속이었던 만큼 해당 약속 이행에 대한 명확한 보장 없이 추진되는 행정통합에는 동의할 수 없다는 입장이다.

따라서 예천군은 앞으로도 군의회와의 협의를 지속하는 한편 행정통합 대응 전담팀을 신설해 정부 재정지원과 공공기관 이전, 기업 지원 등 핵심 사안에 선제적으로 대응하고 도청신도시를 중심으로 예천군과 경북 북부권의 이익이 통합 논의에 실질적으로 반영될 수 있도록 대응해 나갈 방침이다.

예전군 관계자는 “행정통합 관련 입장과 추진 경과를 예천군 홈페이지에 공개하겠다”며 “군민들이 직접 의견을 제시할 수 있도록 소통 창구를 운영해 군민 의견을 적극 수렴해 나가겠다”고 말했다.

한편 이날 예천군의회도 경북도청 신도시와 경북 북부권 발전이 명확히 보장되지 않는다면 대구경북 행정통합에 동의할 수 없다“는 입장을 분명히 했다.

예천군의회도 이날 입장문을 통해 “의장과 의원들은 도민이 배제된 행정 중심의 통합 추진은 즉시 재검토돼야 하며 명확한 비전과 실효성 있는 대안이 없는 통합 논의는 단호히 반대한다”고 분명히 했다.

특히 “예천군의회는 이번 통합 논의가 대구 중심으로 흘러갈 경우 경북 북부권의 상대적 소외와 도청신도시의 정체가 불가피하다며 균형발전을 위한 대안없이 추진되는 통합은 결코 수용할 수 없다”고 했다.

또 “경북 북부권 균형발전을 위한 특례조항을 법제화하고 투명하고 공정한 재정 배분 원칙을 확립하지 않는 한 통합은 곧 재정 불균형의 확대를 의미한다”고 지적했다.

예천군의회 관계자는 “경북도청신도시는 경북의 행정 중심지이자 경북·대구 상생발전의 핵심 거점으로 조성된 지역”이라며 “도청신도시의 자족기반 강화와 산업 인프라 확충 등 북부권 발전 방안이 전제되지 않은 통합 추진은 도민의 공감대를 얻기 어렵다”고 밝혔다.

따라서 “이번 행정통합 논의는 단순한 행정구역 조정이 아닌 경북의 미래를 좌우할 중대한 사안”이라며 “예천군의회는 경북 북부권이 소외되지 않고 도민 모두가 공감할 수 있는 진정한 상생의 길이 마련될 때까지 끝까지 책임 있는 목소리를 내겠다”고 덧붙였다.