오픈 5년만, 제품 할인·사용팁·커뮤니티 등 제공 기념 이벤트 및 갤럭시 AI 아카데미 연계 혜택

[헤럴드경제=고재우 기자] 삼성전자는 학생·교사 등을 대상으로 운영 중인 교육 할인몰 ‘갤럭시 캠퍼스’ 누적 회원 수가 100만명을 돌파했다고 22일 밝혔다.

갤럭시 캠퍼스는 ▷제품 할인 ▷제품 사용 팁 ▷전용 커뮤니티 서비스 ▷회원 이벤트 등을 제공하는 교육 특화 플랫폼이다.

‘지난 2021년 대학(원)생과 대학 교(직)원 등을 대상으로 문을 연 갤럭시 캠퍼스는 2022년 고등학생, 2025년 초∙중∙고 교사 등으로 가입 대상이 확대됐다. 이를 통해 교육 현장에 있는 고객들에게 갤럭시 제품과 맞춤형 혜택 등을 제공해 왔다.

세부적으로 가입 회원 중 대학생 비중이 약 80%로 가장 컸다. 고등학생이 뒤를 이었다. 구매가 많은 제품군은 ▷스마트폰 ▷워치·버즈 등 웨어러블 ▷태블릿 ▷PC 등으로 집계됐다.

특히 갤럭시 캠퍼스는 교육에 모바일 기기를 활용하는 고객들에게 스마트폰∙PC∙태블릿∙웨어러블∙액세서리 등 총 18개 카테고리의 갤럭시 제품을 최대 64% 할인가로 제공한다.

또 갤럭시 AI를 활용한 학습법 등을 알려주는 갤럭시 팁스, 교사들이 수업에 활용할 수 있는 갤럭시 제품 및 인공지능(AI) 기능을 소개하는 갤럭시 쌤꿀팁 등 교육 현장에서 적용할 수 있는 콘텐츠도 자체 제작해 제공하고 있다.

이외에도 AI 활용 공부 인증, 교사 AI 활용 수기 등 참여형 커뮤니티를 운영 중이다.

아울러 삼성전자는 갤럭시 캠퍼스 회원 100만명 돌파 기념 이벤트를 마련했다.

우선 이달 31일까지 ‘100만 축하 댓글 이벤트’를 진행한다. 갤럭시 캠퍼스에서 기억에 남았던 순간 등을 댓글로 남긴 회원 중 추첨을 통해 배달의민족 상품권을 증정한다. 행사 제품 구매 후 이벤트에 응모한 고객에게는 추첨을 통해 갤캠스 장학금 100만원 또는 투썸플레이스 모바일 쿠폰이 주어진다.

갤럭시 캠퍼스에서는 ▷스마트폰 ▷웨어러블 ▷태블릿 ▷PC 등 갤럭시 AI 아카데미 인기 모델을 교육 할인 특가로 이용할 수 있다. 여기에 추가 결제 할인, 사은품 등 단독 구매 혜택도 제공된다.

정호진 삼성전자 한국 총괄 부사장은 “앞으로도 학생들과 교사들이 스마트한 학습 환경을 조성할 수 있도록 다양한 혜택과 유용한 콘텐츠를 선보이겠다”고 말했다.