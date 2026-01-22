오픈 5년만, 제품 할인·사용팁·커뮤니티 등 제공

기념 이벤트 및 갤럭시 AI 아카데미 연계 혜택

모델이 삼성전자 공식 교육 할인몰 갤럭시 캠퍼스의 100만 축하 파티 이벤트를 소개하고 있다. [삼성전자 제공]
[헤럴드경제=고재우 기자] 삼성전자는 학생·교사 등을 대상으로 운영 중인 교육 할인몰 ‘갤럭시 캠퍼스’ 누적 회원 수가 100만명을 돌파했다고 22일 밝혔다.

갤럭시 캠퍼스는 ▷제품 할인 ▷제품 사용 팁 ▷전용 커뮤니티 서비스 ▷회원 이벤트 등을 제공하는 교육 특화 플랫폼이다.

‘지난 2021년 대학(원)생과 대학 교(직)원 등을 대상으로 문을 연 갤럭시 캠퍼스는 2022년 고등학생, 2025년 초∙중∙고 교사 등으로 가입 대상이 확대됐다. 이를 통해 교육 현장에 있는 고객들에게 갤럭시 제품과 맞춤형 혜택 등을 제공해 왔다.

세부적으로 가입 회원 중 대학생 비중이 약 80%로 가장 컸다. 고등학생이 뒤를 이었다. 구매가 많은 제품군은 ▷스마트폰 ▷워치·버즈 등 웨어러블 ▷태블릿 ▷PC 등으로 집계됐다.

특히 갤럭시 캠퍼스는 교육에 모바일 기기를 활용하는 고객들에게 스마트폰∙PC∙태블릿∙웨어러블∙액세서리 등 총 18개 카테고리의 갤럭시 제품을 최대 64% 할인가로 제공한다.

또 갤럭시 AI를 활용한 학습법 등을 알려주는 갤럭시 팁스, 교사들이 수업에 활용할 수 있는 갤럭시 제품 및 인공지능(AI) 기능을 소개하는 갤럭시 쌤꿀팁 등 교육 현장에서 적용할 수 있는 콘텐츠도 자체 제작해 제공하고 있다.

이외에도 AI 활용 공부 인증, 교사 AI 활용 수기 등 참여형 커뮤니티를 운영 중이다.

모델이 삼성전자 공식 교육 할인몰 갤럭시 캠퍼스의 100만 축하 파티 이벤트를 소개하고 있다. [삼성전자 제공]
아울러 삼성전자는 갤럭시 캠퍼스 회원 100만명 돌파 기념 이벤트를 마련했다.

우선 이달 31일까지 ‘100만 축하 댓글 이벤트’를 진행한다. 갤럭시 캠퍼스에서 기억에 남았던 순간 등을 댓글로 남긴 회원 중 추첨을 통해 배달의민족 상품권을 증정한다. 행사 제품 구매 후 이벤트에 응모한 고객에게는 추첨을 통해 갤캠스 장학금 100만원 또는 투썸플레이스 모바일 쿠폰이 주어진다.

갤럭시 캠퍼스에서는 ▷스마트폰 ▷웨어러블 ▷태블릿 ▷PC 등 갤럭시 AI 아카데미 인기 모델을 교육 할인 특가로 이용할 수 있다. 여기에 추가 결제 할인, 사은품 등 단독 구매 혜택도 제공된다.

정호진 삼성전자 한국 총괄 부사장은 “앞으로도 학생들과 교사들이 스마트한 학습 환경을 조성할 수 있도록 다양한 혜택과 유용한 콘텐츠를 선보이겠다”고 말했다.


ko@heraldcorp.com