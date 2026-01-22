최대 80만원까지

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울 은평구(구청장 김미경)는 지역경제 활성화와 불법광고물 정비를 위해 소규모 자영업자 LED간판 설치 지원사업을 시행한다고 밝혔다.

이번 사업은 불법·노후 간판을 정비해 도시미관을 개선하고, 에너지 절약형 LED간판 설치를 유도해 탄소중립 실현에 기여하기 위해 마련됐다.

지원 대상은 영업장 면적 30평(99㎡) 미만의 관내 자영업자로 ▷올해 1월 이후 개업하는 신규 사업자가 간판을 제작·설치하는 경우 ▷기존 영업 중인 사업자가 노후 불법 간판을 LED간판으로 교체하는 경우 신청 가능하다.

은평구는 올해 옥외광고발전기금 총 1억2000만원의 예산을 투입해 총 150개 업소를 대상으로 업소당 최대 80만원을 지원할 예정이다.

올해 12월 말까지 신청할 수 있으며 세부 내용은 은평구청 누리집 고시·공고란에서 확인할 수 있다. 다만 예산 소진 시 조기 종료될 수 있다.

김미경 은평구청장은 “이번 지원사업이 소규모 자영업자의 부담을 덜고 쾌적한 도시 환경을 만드는 데 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 지역 상권 활성화와 도시 미관 개선을 위한 지원을 이어가겠다”고 말했다.