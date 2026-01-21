“실물 처음 본다” 대낮, 도심에 깜짝 등장…멸종위기 동물 ‘어딘가 했더니’ [지구, 뭐래?]

[헤럴드경제(순천)=김광우 기자] “그래도 여기 사는 사람들은 자주 봐요” 지난 주말 오후, 나들이객으로 붐비는 한 호수공원. 물가를 거닐던 사람들의 시선을 사로잡은 생명체가 등장했다. 그건 바로 천연기념물이자 멸종위기 1급 동물인 ‘수달’. 그것도 3마리의 수달 가족이 호수 이곳저곳을 헤엄치는 광경이 목격된 것. 수달은 개체 수도 적은 것은 물론, 밤에 활동하고 은신 능력이 뛰어나 사람들의 눈에 쉽게 띄지 않는다. 하지만 이곳의 수달들은 달랐다. 오히려 호기심 어린 표정으로 나들이객들을 관찰하거나, 사람들이 몰린 인도 주변을 맴돌며 헤엄치기도 했다. 수달 가족이 거주하는 이곳은 전라남도 순천. 약 10년 전 도심을 가로지르는 동천에서 수달 서식이 확인된 이후, 지속해서 서식지를 넓히고 있다. 멸종위기 야생동물 1급 수달이 서식하기 위해서는 장기간 오염이 없는 깨끗한 물이 필수. 아울러 물고기, 저서생물, 갑각류 등 먹이가 지속적으로 존재하는 생태계가 구성돼야 한다. 갈대숲 등 은신