20일 디지털자산기본법 통합안 논의

스테이블코인 발행 주체두고 말아껴

“혁신 기회주면서 금융안정 도모”

안도걸(왼쪽) 더불어민주당 디지털자산 태스크포스 의원과 이정문 TF 위원장. 유동현 기자
안도걸(왼쪽) 더불어민주당 디지털자산 태스크포스 의원과 이정문 TF 위원장. 유동현 기자

더불어민주당 디지털자산 태스크포스(TF)가 당 차원 ‘디지털자산기본법 통합안’ 발의 시점을 2월 초로 제시했다. 다만 정부안이 TF로 제출되면 TF 통합안과 ‘절충안’을 마련해 단일 법안으로 발의할 가능성도 남아있다.

21일 업계에 따르면 민주당 디지털자산 TF는 20일 국회에서 당 차원 통합안 마련을 위한 논의를 진행했다. 이정문 TF 위원장은 논의 후 기자 간담회를 통해 “그동안 제출된 5개 법안을 가지고 TF 차원의 쟁점을 정리했다”며 “의원마다 내용이 대부분 일치하지만 세부적인 내용에 대해서 단일안을 만들고자 모였다”고 설명했다. 다만 “양이 많다 보니 오늘 쟁점을 다 정리하지 못했고, 일부 남은 상태인 만큼 다음주 화요일에 2차 회의에서 TF 차원의 안을 정리할 예정”이라고 했다.

당 차원 통합안 입법 시점도 제시했다. 안도걸 TF 의원은 “1월 말 정도에 정책위의장이나 원내대표에게 보고하고 어느 정도 당론을 만든 이후에 2월 초에는 TF 법안을 발의하는 순서로 잡고 진행할 것이다”고 설명했다.

이날 통합안에 대한 구체적인 내역은 밝히지 않았다. 안 의원은 핵심 쟁점으로 꼽히는 원화 스테이블코인 발행 주체를 두고 “스테이블코인을 통해서 우리가 기대하는 혁신 성장의 기회를 만드는 데 주안을 둬야 한다. 그러면서도 금융 질서의 안정을 도모할 수 있는 방향으로 조화를 취해야 한다”며 “이 같은 의견 합의가 이뤄졌고, 이 방향으로 다른 문제도 해결될 거라고 보여진다”고 했다.

금융당국이 제시한 ‘거래소 대주주의 지분 제한(15~20%)’ 기준 도입을 두고는 입법 과정에서 시간 지체를 우려했다. 이 의원은 “이 부분(지분 제한)까지 논의해서 입법하다 보면 가뜩이나 늦은 법안이 오래 걸릴 수 있어 다음 입법에 다음 단계로 하는 게 좋지 않겠느냐는 의견이 있었다”면서도 “한편으로는 집중화, 독점화 등 여러 가지 폐해를 해결 해야한다는 의견이 있어 어떤 방식으로 조율할지, 점진적으로 할지, 다음으로 넘길지는 더 논의 해야한다”고 설명했다. 다만 “전반적인 취지는 이번에 담기는 시간상이나 물리적으로나 또 여러 가지 입법 전략상으로 곤란 하지만 이 문제의식에 대해서는 많은 의원들이 공감했다”고 부연했다.

변수는 정부안 제출 시한이다. 정부안이 민주당의 통합안 마련 과정에서 제시되면 ‘절충안’이 나올 수 있다. 이 의원은 “정부안이 지금 여러 사정으로 인해 제출 안 되고 있지만 우리 나름대로 안을 만들어 정책 의총을 통해서 당론까지도 저희가 하려고 한다”며 “그 과정에서 고위 당정 회의라든지 진행해야 하기 때문에, 그 과정에서 당과 정부의 입장이 다르면 그 과정에서 조율되거나 정리될 수 있는 상황도 남아 있다”고 짚었다.

안 의원은 “(당국과)쟁점에 대한 의견들이 지금 교환이 되고 있다”며 “절충안이 마련이 된다면 그 안을 우리 여당 안에 반영해서 단일 법안으로 발의될 것”이라고 부연했다.

유동현 기자


dingdong@heraldcorp.com