4가지 치즈 시즈닝 차별화…잘파세대·여성고객 호평

[헤럴드경제=김진 기자] 제너시스BBQ 그룹은 ‘뿜치킹(사진)’이 출시 100일 만에 누적 판매 100만 마리를 돌파했다고 21일 밝혔다.

‘뿜치킹’은 약 1년에 걸친 연구개발 끝에 완성된 메뉴다. 업계 최초로 고다·체다·블루·파마산 등 네 가지 치즈를 조합한 시즈닝이 특징이다. 여기에 요거트와 유크림 분말을 더해 깊고 부드러운 풍미를 구현했다.

특히 해당 메뉴는 기획 단계부터 고객 참여를 기반으로 완성됐다. ‘뿜치킹’이라는 이름은 지난해 8월 진행된 고객 참여형 네이밍 프로모션 ‘집단치성 콘테스트’를 통해 탄생했다. 당시 11만건이 넘는 응모작이 접수됐다.

출시 이후엔 빠르게 입소문을 탔다. 출시 초기 평일 기준 하루 평균 약 1만 마리 이상 판매되는 등 현재까지 안정적인 수요를 이어가고 있다. BBQ앱 주문 데이터를 분석한 결과, ‘뿜치킹’은 잘파세대(Z세대·알파세대)와 여성 고객층의 주문 비중이 상대적으로 높게 나타났다.

한편 BBQ는 ‘뿜치킹’의 인기에 맞춰 메뉴 확장 전략을 전개 중이다. 옥수수에 치즈 시즈닝을 더한 사이드 메뉴 ‘뿜치킹 콘립’을 선보이며 조합 선택지를 넓혔고, 시즈닝 단품에 대한 고객 요청이 이어지자 20g 소포장 제품을 별도로 출시했다.

BBQ 관계자는 “‘뿜치킹’은 고객의 아이디어에서 출발해 실제 메뉴로 완성되고, 다시 소비자의 선택을 통해 성과로 이어진 사례”라며 “앞으로도 ‘뿜치킹’을 중심으로 다양한 이벤트를 마련해 고객 접점을 확대할 것”이라고 말했다.