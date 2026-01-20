[헤럴드경제(의성)=김병진 기자]경북 의성군은 경북도가 실시한 2025년 하반기 재정집행 평가에서 7년 연속 ‘최우수 기관’으로 선정됐다고 20일 밝혔다.

이번 성과로 의성군은 경북도로부터 재정 인센티브 1500만원을 확보했다.

이번 평가는 전체 통계목 집행실적(50%) 및 3·4분기 소비투자 집행실적(50%)을 기준으로 진행됐다.

의성군은 종합점수 123.59점을 기록해 군부 1위는 물론 도내 22개 시·군 가운데 1위를 차지했다.

군은 하반기 재정집행 대상액 1조1988억원 대비 1조192억원을 집행해 85.0%의 집행률을 달성했다.

특히 3분기 소비·투자 분야는 목표액 393억원 대비 660억원을 집행해 167.9%, 4분기 소비·투자분야는 목표액 1094억원 대비 1243억원을 집행해 113.6%의 집행률을 기록했다.

의성군은 재정집행 보고회, 분기·월별 집행계획 점검, 군 자체평가를 통한 부서별 집행 유인책 시행 등 체계적인 계획 수립과 실적 점검을 통해 적극 집행을 추진했다.

김주수 의성군수는 “이번 성과는 모든 공직자가 책임감을 갖고 함께 노력한 결과”라며, “2026년 상반기에도 선제적인 집행 관리와 소비·투자 분야 집중 집행을 통해 군민이 체감할 수 있는 성과 창출에 총력을 다하겠다”고 말했다.