[헤럴드경제(영천)=김병진 기자]경북 영천시는 보현산 별빛축제가 8년 연속 경북도 지정 ‘우수 축제’에 선정됐다고 20일 밝혔다.

따라서 내년까지 1억1000만원을 지원받게 된 별빛축제는 야간 특화 체험 프로그램을 확대하고 가족 친화형 콘텐츠와 최신 트렌드를 반영해 완성도를 높여갈 계획이다.

매년 10월에 개최되는 이 축제는 국내 최대 규모의 보현산천문대와 천문과학관 일원에서 별 관측, 체험, 전문가 강연 등으로 진행된다.

밤하늘의 별을 주제로 열리는 각종 행사에 전국의 청소년과 가족 단위 관광객이 늘어나고 있다. 인근의 보현산 출렁다리 등 관광지와 연계해 청정자연을 품은 ‘별의 도시’ 홍보를 톡톡히 하고 있다.

지난해는 ‘영천의 별빛 아래, 토성의 고리를 찾아’를 표어로 열린 축제장에 3만2000여 명이 다녀갔다. 온라인에서도 36만5000여 명이 함께 축제를 즐겼다.

영천시 관계자는 “경북도 우수축제로 선정된 것은 별빛축제를 아껴온 시민과 관광객, 그리고 축제 관계자들의 지속적인 노력 덕분”이라며 “앞으로도 영천만의 천문·과학 콘텐츠를 바탕으로 누구나 즐길 수 있는 축제로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.