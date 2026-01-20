‘2026년 구리시 정신건강 사업’ 본격 추진

[헤럴드경제=박준환 기자]구리시(시장 백경현)는 시민의 정신건강 증진과 정신질환 예방을 위해 ‘2026년 구리시 정신건강 사업’을 본격 추진, 전문적이고 체계적인 정신건강 서비스를 제공한다고 20일 밝혔다.

구리시는 학교법인 한양학원에 구리시정신건강복지센터를 위탁 운영하며, 전 생애주기를 아우르는 맞춤형 정신건강 사업을 통해 시민 누구나 필요한 시기에 적절한 지원을 받을 수 있는 지역 정신건강 안전망을 구축하고 있다.

구리시정신건강복지센터는 시민의 정신건강 증진과 정신질환 예방을 목표로 ▷정신건강 상담 ▷정신질환 조기 발견 및 개입 ▷정신건강 교육 및 인식 개선 사업 등 다양한 프로그램을 운영하고 있다. 이를 통해 정신건강 문제를 조기에 발견하고 증상 악화를 예방하여 안정적인 지역사회 생활을 지원하고 있다.

특히 스트레스, 우울감, 불안 등으로 어려움을 겪는 시민을 대상으로 전문 상담과 교육 프로그램을 제공하고 있으며, 접근성이 낮은 시민을 위해 찾아가는‘마음안심버스’를 운영해 일상 가까이에서 정신건강 서비스를 받을 수 있도록 돕고 있다.

또한 아동·청소년, 청년, 성인 등 대상별 특성을 고려한 맞춤형 프로그램을 통해 정신건강 문제를 조기에 발견하고, 개인별 상황에 맞는 지속적인 지원 서비스를 제공함으로써 시민의 정신적 안정과 회복을 돕고 있다.

백경현 구리시장은 “정신건강은 개인의 삶의 질은 물론 지역사회 전체의 건강과도 직결되는 중요한 과제”라며, “2026년에도 구리 시민 누구나 정신적으로 안정된 삶을 누릴 수 있도록 예방부터 회복까지 이어지는 촘촘한 정신건강 지원체계를 강화해 나가겠다”고 밝혔다.

구리시는 앞으로도 구리시정신건강복지센터를 중심으로 시민의 마음 건강을 지키는 다양한 사업을 지속 추진해, 정신건강 친화 도시 구리를 만들어 나갈 계획이다.