-이달 31일 시공사 선정…송파 중심에 고품격 ‘자이(Xi)’ 선보일터

-해외 설계, 건축사 등 드림팀 구성…랜드마크로 ‘환골탈태’

-세대내 파노라마창, 국내 최초 스타벅스 WPS DT(Drive Thru) 도입 등 주거 편의 ‘업그레이드’

금년 정비사업 수주 규모가 사상 최대치인 80조로 추정되는 가운데 GS건설이 첫 수주고를 울릴 전망이다.

19일 업계에 따르면 서울 송파구 송파한양2차 재건축 조합이 이달 31일 GS건설의 시공사 지위를 결정하는 주민총회를 개최한다.

이 단지는 지난해 9월과 12월 각각 입찰마감을 했으나 GS건설만 단독으로 참여해 수의계약 요건을 충족했다.

GS건설은 1차 입찰마감 시 제출했던 제안서를 회수하지 않고 봉인한 상태로 보관했고 이번에 조합원들에게 공개한다.

- 해외 설계, 건축사 등 드림팀 손을 거친 명품 설계와 레지던스 서비스 눈길

송파한양2차는 송파구 핵심지역에 자리한 만큼 입지적 중요성을 담아 GS건설은 ‘송파 센트럴 자이’로 단지명을 제안했다.

GS건설은 송파한양2차의 시공권을 확보하기 위해 수주팀을 구성하고 해외 설계사, 건축사무소등과 드림팀을 구성하는 등 경쟁사들보다 한발 앞서 수주를 준비했다.

업계에서는 “송파한양2차는 ‘서초그랑자이’(舊서초무지개, 신축 1,446세대), ‘과천 프레스티어 자이’(舊 과천주공4단지, 신축 1,445세대)와 유사한 규모로, 대형단지 재건축 사업에 특화된 GS건설의 설계능력과 사업역량이 선보일 것으로 예측했다.

‘서초그랑자이’와 ‘과천 프레스티어 자이’는 프리미엄 설계와 안정적 사업추진을 통해 성공적인 재건축 사업이란 업계 평가를 받고 있다.

송파한양2차는 아파트를 가로지르는 도로로 인해 단지가 분리되었던 문제점이 있었는데 GS건설은 이를 개선해 단지를 하나의 생활공간으로 연결하고, 각 세대에는 파노라마창을 적용해 주거의 질을 개선하겠다고 밝혔다. 파노라마창은 세대내 개방감이 향상되고 조망과 채광을 높이는 효과가 있을 뿐만 아니라 단지 외관의 품격이 올라가는 장점이 있다.

생활 인프라 전략 역시 눈에 띈다. GS건설은 국내 최초로 스타벅스 WPS DT (We Proudly Serve Drive Thru)를 단지에 도입할 예정이다. 여기에 엘리시안, 교보문고, 솔닥 등과의 협업을 통해 주거·문화·여가·의료가 결합된 새로운 레지던스 서비스도 적용한다고 밝혔다.

GS건설은 송파한양2차가 송파구의 핵심 입지에 자리한 만큼 재건축 시공사가 치열한 경합을 통해 결정될 것으로 예상, 최고의 제안서 마련을 위해 전사적 역량을 집결했다.

GS건설 관계자는 “송파한양2차는 자이(Xi)가 지향하는 고품격 주거 가치와 잘 부합하는 사업지”라며, “차별화된 설계, 우수한 사업 조건, 조합 맞춤형 금융 지원 등을 통해 조합원들에게 풍요롭고 실질적인 혜택을 제공하겠다”고 밝혔다.

한편, 송파한양2차는 송파구 송파동 일대에 위치한 재건축 사업지로, 기존 744세대를 철거하고 지하 4층~지상 29층, 총 1,346세대 규모의 대단지로 탈바꿈할 예정이다.

단지는 송파 핵심지에 자리잡아 생활인프라가 뛰어나고 사통팔달의 교통망, 교육환경 그리고 석촌호수 조망권까지 확보해 주거가치 상승에 대한 기대감이 높다.