전기 모드로만 293km 주행…PHEV SUV 최장 기록 도심 주행 기준 일주일 전기 운행 가능 전기·엔진 결합해 최대 1000km 주행 급속 충전 지원…실사용 편의성 강조

[헤럴드경제=정경수 기자] 지커 그룹의 프리미엄 라이프스타일 브랜드 링크앤코의 플러그인 하이브리드(PHEV) 스포츠유틸리티차량(SUV) ‘링크앤코 08’이 전기 모드만으로 293㎞를 주행하며 기네스 세계 기록을 달성했다.

20일 지커 그룹에 따르면 링크앤코 08은 ‘전기 모드 주행거리가 가장 긴 양산형 PHEV SUV’로 공식 등재됐다.

이번 기록은 지난해 12월 22일 멕시코시티 인근 센트로 디나미코 페가소 레이스 트랙에서 진행됐다. 테스트는 실제 도심 주행 환경을 반영해 구성됐으며, 주행 데이터 전문가와 테크니컬 엔지니어들이 참여해 차량의 기계적 건전성과 주행 데이터를 객관적으로 검증했다.

기록 측정은 전문 드라이버가 평균 시속 50~60㎞로 6시간 이상 주행하는 방식으로 이뤄졌다. 이는 플러그인 하이브리드 차량의 전기 모드 주행이 주로 저속·도심 환경에서 장시간 이뤄진다는 점을 고려한 조건이다.

그 결과 링크앤코 08은 제원상 전기 모드 주행거리인 200㎞를 크게 웃도는 293㎞를 기록했다. 이는 하루 평균 30~50㎞ 수준인 도심 통근 환경을 기준으로 할 경우, 일주일 이상을 순수 전기 모드로 주행할 수 있는 수준이다.

링크앤코 08은 지리자동차그룹의 CMA 플랫폼을 기반으로 개발됐다. 4기통 1.5리터 터보 엔진(137마력)과 최고출력 208마력의 전기 모터, 39.6㎾h 삼원계 배터리를 결합한 플러그인 하이브리드 시스템을 탑재했다. 이를 통해 유럽 측정 기준(WLTP) 최대 주행거리 1000㎞ 이상, 복합 연비 리터당 111㎞의 효율성을 구현했다. DC(직류) 급속 충전 시 배터리 잔량 10%에서 80%까지 약 33분 만에 충전할 수 있다.

지커 그룹 관계자는 “이번 기네스 세계 기록은 플러그인 하이브리드 SUV가 화석연료 소비와 오염 물질 배출을 줄이는 동시에 주행거리 불안감을 해소할 수 있다는 점을 입증한 사례”라며 “CMA 플랫폼을 비롯한 지리자동차그룹의 전동화 기술이 실험실 수치에 그치지 않고 실제 일상 환경에서 실질적인 가치를 제공한다는 점을 확인했다”고 말했다.