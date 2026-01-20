[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]롯데백화점은 대구점과 상인점이 2026년 병오년 ‘말의 해’를 맞아 자산가치와 상징성을 모두 갖춘 골드바를 선보인다고 20일 밝혔다.

최근 글로벌 경기 불확실성 속에서 금값이 사상 최고가를 경신하는 흐름에 맞춰 ‘병오년 골드바’를 출시했다. 골드바는 단순한 신년 선물을 넘어 실질적인 금테크 수단으로 기획됐다.

골드바 표면에는 역동적으로 도약하는 말의 형상을 정교하게 새겨 소장가치를 높였다.

예로부터 말은 강한 양의 기운으로 액운을 쫓고 마을을 지키는 수호신으로 여겨져 왔다. 경주 천마총과 고구려 벽화 등에서도 확인되듯 우리 민족의 기상과 도약을 상징하는 영물로 전해진다.

상품은 투자 효율성을 고려해 100g과 37.5g(10돈) 두 가지 실속형 라인업으로 구성됐으며 판매가는 당일 금 시세를 기준으로 책정된다.

구매 고객을 위한 프로모션도 마련됐다. 오는 25일까지 100g 골드바 구매 고객에게는 롯데상품권 4만원을 증정한다.