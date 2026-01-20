컬리, 주문 늘고 유료멤버십 가입자 급증 SSG닷컴, 신규 고객 유입 주문건수 늘어

[헤럴드경제=김진 기자] 쿠팡의 개인정보 유출 사고를 계기로 이커머스(전자상거래) 업계 내 소비자 이동이 현실화하고 있다. 신선식품을 중심으로 쿠팡 경쟁사들의 이용자·주문·거래액 지표 개선이 두드러지고 있다.

20일 유통업계에 따르면 컬리의 지난해 12월 주문 건수는 전년 동월 대비 15% 이상 증가했다. 쿠팡 사태 이후 컬리의 신규 고객이 빠르게 늘어나면서 신선식품 새벽배송 수요를 상당 부분 흡수한 것으로 풀이된다.

모바일인덱스가 추정한 12월 컬리의 월간 활성 사용자 수(MAU)는 449만명이다. 1년 전보다 34% 증가한 사상 최대치다. 직전 달과 비교해도 11% 늘어난 수치다.

유료 멤버십 서비스인 ‘컬리멤버스’의 12월 기준 누적 가입자 수는 전년 같은 달 대비 94% 증가했다. 월 1900원인 컬리멤버스는 무료배송·할인쿠폰 혜택, 적립 혜택 등을 제공한다.

유료 멤버십 고객 증가는 곧 컬리의 실적 개선으로 이어질 수 있다는 평가가 나온다. 컬리 전체 거래액의 70%는 ‘충성 고객’인 멤버십 가입 고객에게서 발생하고 있다.

투자은행(IB) 업계에서는 컬리가 지난해 12월 총거래액(GMV) 기준 20% 넘는 성장세를 보였을 것이란 분석이 나온다. 지난해 4분기 기준으로 사상 처음으로 두 자릿수 매출 성장을 기록할 것이라는 관측도 나온다.

올해 초 신규 멤버십을 내놓은 SSG닷컴도 반사이익을 누리고 있다. 이달 1일부터 15일까지 SSG닷컴의 일평균 신규 방문자 수는 작년 동기 대비 330% 급증했다. 쓱배송 첫 주문 회원 수도 53% 증가했다.

같은 기간 쓱배송 주문 건수는 지난해 12월 동기 대비 15% 늘어났다. 신규 유입이 실제 구매로 이어지는 흐름이 확인됐다.

업체들은 늘어난 배송 물량을 소화하기 위해 물류 효율화에도 나서고 있다. 컬리는 지난해 말부터 주문량이 급증하자 물류 과부하를 방지하기 위해 배송 서비스 개편을 준비하고 있다. 우선 물류 분산을 위해 배송 시간대 선택지를 늘리는 방안도 검토 중이다. 현재 컬리는 새벽배송과 주문 후 1시간 내 배송하는 퀵커머스 ‘컬리나우’를 운영하고 있다.

쓱배송(주간·새벽배송)과 바로퀵(즉시배송) 배송을 운영 중인 SSG닷컴도 최근 새벽 배송 운영을 효율화했다. 올해 상반기 내 바로퀵 물류거점도 기존 60개에서 90개로 늘리기로 했다.

업계 관계자는 “최근 몇 년간 쿠팡의 아성에 위축돼 있던 이커머스 업체들이 이번에 ‘탈팡’ 효과를 수치로 느끼고 있어 고무된 분위기”라며 “단기 효과에 그치지 않고 반복 구매로 이어지게 하기 위한 전략적 노력이 이어질 것”이라고 말했다.